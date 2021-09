Miriana Trevisan, da Non è la Rai ad oggi: ecco tutte le curiosità sulla carriera e sulla vita privata della nuova concorrente del GF VIP.

E’ tutto pronto per il Grande Fratello VIP. Lunedì 13 settembre Alfonso Signorini accenderà le luci della Casa più spiata d’Italia per far vivere ai VIP scelti per la nuova edizione, emozioni uniche. Tra i concorrenti che parteciperanno alla sesta edizione del reality anche Miriana Trevisan, un nome molto conosciuto dal pubblico televisivo. Ha fatto il suo esordio nel piccolo schermo con Non è la Rai, prima di entrare a far parte di svariati programmi televisivi. Famosa è stata anche la sua storia d’amore con l’ex gieffino! Volete scoprire qualcosa in più sulla showgirl? Siete nel posto giusto.

GF VIP 6, Miriana Trevisan: da Non è la Rai ad oggi, carriera e vita privata della showgirl

Miriana Trevisan è una delle nuove concorrenti del Grande Fratello VIP. Il celebre volto televisivo, classe 1972, ha fatto il suo debutto nel piccolo schermo nel 1991: sino al 1993 è stata uno dei volti principali di ‘Non è la Rai’. E’ entrata a far parte in seguito di altre famose trasmissioni e nella stagione 1994/1995 è stata la velina mora di Striscia La Notizia!

La Corrida, Paperissima Sprint, Estatissima Sprint, Pressing, La ruota della fortuna: sono questi i famosi show a cui ha preso parte la nuova gieffina. Ricordate che ha partecipato ad un altro famoso reality? Nel 2007 è stata una naufraga dell’Isola dei Famosi! Miriana arrivò in finale e si classificò al quarto posto!

La Trevisan negli ultimi anni ha dato vita anche alla sua vena da scrittrice: nel 2019 ha pubblicato il suo primo romanzo, La donna bonsai.

Vita privata

Miriana Trevisan è stata spesso al centro del gossip italiano. La showgirl, oggi concorrente del Grande Fratello VIP, è l’ex moglie di Pacifico Settembre, meglio noto come Pago! Dalla loro unione è nato anche Nicola, il loro figlio. Nel 2013 la coppia si è separata.

Dopo la fine del matrimonio, Miriana è stata legata allo scrittore e regista Giulio Cavalli: anche questa storia però è giunta al termine dopo due anni.