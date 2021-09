“Immatura, vi spiego cosa mi ha fatto”: accuse pesanti indirizzate alla conduttrice

Intervistato da Diva e Donna, l’ex fidanzato della famosa conduttrice rivolge a quest’ultima accuse molto forti: cosa gli avrebbe fatto.

Dichiarazioni pesanti quelle che l’ex compagno dell’amatissima conduttrice ha rilasciato a Diva e Donna. Dopo 12 anni insieme, i due hanno intrapreso strade diverse e non sono in buoni rapporti, ma nessuno avrebbe mai immaginato ciò che ha raccontato lui sul loro rapporto.

Stiamo parlando di Fabio Fulco e Cristina Chiabotto, entrambi famosi e bellissimi: si conobbero a Ballando con le stelle nel lontano 2005 e la loro storia sembrava destinata al lieto fine. Così non è stato e l’ex Miss Italia decise di porre fine al loro legame.

In varie occasioni Fulco ha raccontato di essere stato molto male per quella rottura, ma ora l’attore è felice accanto a Veronica Papa con cui ha avuto una bambina. Anche la Chiabotto ha avuto una figlia dal marito, l’imprenditore Marco Roscio.

Eppure, Fabio Fulco sembra non aver dimenticato quanto accaduto: le pesanti accuse indirizzate alla ex lo confermano. Vediamo cosa ha dichiarato.

Fabio Fulco e le accuse a Cristina Chiabotto: “Non siamo rimasti in buoni rapporti”, cos’è successo con la conduttrice

“Il momento in cui ho toccato davvero il fondo? Quando è fallito il progetto di avere una mia famiglia. Non era la perdita della partner che mi torturava ma la fine di un progetto in cui avevo messo 12 anni della mia vita. Il ritrovarmi con il nulla nelle mani”, ha detto a Diva e Donna. Fulco ha così dovuto ricominciare da zero a 48 anni.

Oggi alla Chiabotto rivolge delle accuse ben precise riguardo alla fine della loro storia: “I problemi si risolvono. Le cose si aggiustano. Lei era molto immatura, anche nel suo modo d’essere innamorata. Il mio errore è stato di cristallizzarla in quella fase, non capire che la sua testa era cambiata”.

Una brusca rottura di cui restano ancora oggi i segni: “Non siamo rimasti in buoni rapporti e mi dispiace. I suoi modi mi hanno fatto male. Non lo meritavo dopo aver investito 12 anni della mia vita in questa storia”.

Secondo voi, Cristina replicherà a queste accuse?