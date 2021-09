Conoscete il significato della canzone ‘My life is going on’, colonna sonora della serie tv La Casa di Carta?

La Casa di Carta è tornata con nuovi episodi e come previsto, la quinta stagione ha già conquistato milioni di telespettatori. Il primo volume del capitolo conclusivo ha lasciato tutti a bocca aperta: i fan della serie televisiva dovranno attendere il prossimo dicembre per scoprire come andrà a finire l’incredibile rapina alla Banca di Spagna. Oltre agli eventi inaspettati, in tanti si sono accorti di una novità: La Casa di Carta ha presentato come colonna sonora una nuova versione di ‘My life is going on’. Realizzata dal duo elettronico Ariano Kinà & Marco Bruzzano e cantata da Miriam Ferrigno, il brano di Cecilia Krull è uno dei più ascoltati su Spotify e Youtube. Sapete il significato della canzone?

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

“La Casa di Carta”, in pochi conoscono il significato della canzone ‘My Life is Going on’

Il famosissimo brano ‘My Life is Going on’ è uno dei più amati ed ascoltati soprattutto dai fan della serie tv Netflix, La Casa di Carta. Racconta di un amore finito: due persone hanno bisogno di crescere e dividere le loro strade, decidono di separarsi.

Si tratta di una canzone piuttosto malinconica, in contrasto poi con il ritmo serrato della serie tv: La Casa di Carta è fatta di scene di grandissima azione e di altre invece, più romantiche.

Leggi anche La Casa di Carta, drammatica confessione dell’attore: soltanto adesso l’ha rivelato, notizia choc

“If I stay with you, If I′m choosing wrong, I don’t care at all

(Se io sto con te, se faccio una scelta sbagliata,

Non mi interessa)

If I′m losing now, But I’m winning late, That’s all I want

(Se io sto perdendo ora ma vincerò dopo

Questo è ciò che voglio)

Now we need some space, ′Cause I feel for you, And I wanna change

(Adesso abbiamo bisogno di spazi, per ciò che provo per te

E voglio cambiare)”