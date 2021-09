Aveva soltanto 18 anni quando ha vinto la fascia di Miss Italia nel 2011: dopo la sua vittoria è successo qualcosa di incredibile, cosa fa oggi.

Correva esattamente l’anno 1946 quando, per la prima volta in assoluto, andava in onda Miss Italia. Da quel momento, sono trascorsi esattamente 74 anni, eppure non soltanto si sono alternate numerosissime edizioni, ma abbiamo avuto la possibilità di conoscere ben 74 reginette d’Italia. Ciascuna con delle caratteristiche che le hanno reso speciali ed incredibili, hanno saputo catturare l’attenzione del pubblico italiano in un vero e proprio batter baleno. C’è chi, dopo il trionfo a Salsomaggiore Terme, è diventata un’attrice di successo. Oppure, chi, dopo aver cavalcato la cresta dell’onda, ha detto ‘addio’ al mondo dello spettacolo’.

Leggi anche –> È stata Miss Italia 21 anni fa, cosa fa oggi? Clamorosa ‘svolta’ in carriera

Tra coloro che, dopo il trionfo al famoso concorso di bellezza hanno cavalcato l’onda del successo, vi è proprio lei: la giovanissima Miss Italia 2011. Pensate, aveva soltanto 18 anni quando, con la fascia di Miss Calabria, ha ottenuto il titolo di reginetta d’Italia. Davvero incredibile, vero? Certamente! E scoprire cos’è successo qualche tempo fa, vi lascerà davvero senza parole! Bando alle ciance, però: scopriamo cosa occorre sapere!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Aveva 18 anni quando ha vinto Miss Italia nel 2011: com’è oggi dopo 10 anni

Tra le tantissime reginette d’Italia che si sono alternate nel famosissimo concorso di bellezza di Patrizia Marigliani, è davvero difficile dimenticarci di lei. Stiamo parlando proprio di Stefania Bivone. Eletta Miss Italia nel 2011, la giovanissima calabrese ha saputo conquistare l’attenzione di tutti in un vero e proprio batter baleno. Tanto è vero che, dopo il suo trionfo, ha continuato a cavalcare la cresta dell’onda. Protagonista di talent musicali, serie televisive e molto altro ancora, la bella Bivone è ancora adesso amatissima e seguitissima.

Leggi anche –> Guardate con attenzione lo scatto: correva l’anno 1998 e partecipava a Miss Italia, l’avete riconosciuta? È proprio lei

Ricordate, però, cosa successe qualche mese dopo la sua vittoria? Era davvero giovanissima, come dicevamo precedentemente, quando ha vinto Miss Italia. È proprio per questo motivo che per circa 45 giorni, nel corso del suo esame di maturità, la fascia è stata affidata alla seconda classificata del 2011. Incredibile, vero? Anche perché una cosa del genere non era mai accaduta prima d’ora.

Com’è diventata oggi? Eccola qui in tutta la sua bellezza:

Saranno anche passati 10 anni dalla sua vittoria a Miss Italia, ma Stefania continua ad essere ancora bellissima. Siete d’accordo?