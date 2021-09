In questo scatto era giovanissimo: riconoscete l’attore presente in foto? E’ la star di una famosa serie televisiva.

Osservando con attenzione, non sembra poi così difficile riconoscere l’attore presente in questo scatto. Qui, certo, era giovanissimo. Non sappiamo la data esatta di quando la foto è stata scattata, dato che, non è stata riportata in basso al post pubblicato nel febbraio di quest’anno sul profilo instagram.

E’ facile comprendere, conoscendo l’attore oggi, che si tratta di qualche anno indietro, o forse, tanti. Ve l’abbiamo svelato già, è la star di una famosa serie televisiva. L’avete riconosciuto? Se la risposta no, seguiteci, vi sveliamo la sua identità!

E’ la star di una famosa serie televisiva: l’attore era giovanissimo in questo scatto del passato

Oggi non riusciamo a fare a meno di utilizzare i nostri canali social. Pubblicare, condividere, fare storie, visualizzare, e tanto altro, sono atti che fanno parte della quotidianità. Ovviamente, come sappiamo, a scaturire una maggiore attenzione, sono i personaggi del mondo dello spettacolo.

Ogni foto pubblicata, viene accolta da migliaia se non milioni di like. Ed è accaduto anche all’attore presente in questo scatto. L’ha reso noto sul suo profilo instagram e in poco tempo, i commenti sono arrivati a raffica. Ve l’abbiamo già svelato, è la ‘star’ di una famosa serie televisiva. Qui, era giovanissimo: riuscite a riconoscerlo? Eccolo oggi!

Proprio così, l’attore fotografato è Jesse Williams, star di Grey’s Anatomy. Il suo personaggio, il Dottor Jackson Avery, è entrato a far parte del cast nel 2009, nella sesta stagione, con l’opzione poi di divenire un personaggio fisso, a partire dalla settima stagione, e così è stato. L’attore è diventato in questi anni una vera star, amato e apprezzato in tutto il mondo!