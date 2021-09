Nella soap opera Una vita interpreta il personaggio di Felipe: vedere l’attore lontano dal set vi spiazzerà.

Una vita è una telenovela spagnola trasmessa in Spagna dal 15 aprile 2015 al 4 maggio 2021. In Italia, invece, la soap va in onda dal 22 giugno 2015 su Canale 5. E’ ambientata tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias. La prima stagione ha avuto inizio ponendo attenzione sul personaggio di Carmen.

Una giovane donna costretta ad abbandonare in convento sua figlia appena nata, Innocencia, dopo aver quasi ucciso il suo violento marito. Carmen e sua madre Teresa, riescono a trovare lavoro come domestiche in un palazzo del quartiere di Calle Acacias. Utilizzano per identificarsi false identità, quella di Manuela Manzano e Guadalupe. In questo edificio, però, vivono diversi membri dell’alta società. Tutti siamo rimasti affascinati fin dall’inizio dal personaggio di Felipe Alvares-Hermoso, avvocato. L’attore interprete è Marc Parejo. Noi l’abbiamo sempre visto nella telenovela, ma l’avete mai visto fuori dal set? Sembra un’altra persona.

In Una vita è il personaggio di Felipe: l’attore lontano dal set è molto diverso

Sono ben sei anni che la telenovela spagnola Una vita ci accompagna nelle ore pomeridiane. Una soap opera che cattura l’attenzione dei telespettatori. E’ un vero successo! Dalla prima stagione, la soap ha visto passare, restare e anche andare via, numerosi personaggi. Tutti hanno lasciato il segno.

Uno dei più amati in assoluto è sicuramente Felipe Alvares-Hermoso, un avvocato. La sua storia si intreccia con quella degli altri abitanti in maniera decisamente avvincente. L’attore interprete di questo amatissimo personaggio è Marc Parejo. Così è nella telenovela, ma l’avete visto fuori dal set? Sembra un’altra persona!

Ecco una sua foto recentissima! L’attore è abbastanza diverso, affascinante come sempre, e con un look che, ovviamente, lo differenzia da Felipe. Anzi, in questo scatto ha capelli molto più lunghi. A quanto pare, Parejo non è solo un attore, ma è anche un bravissimo cantante.