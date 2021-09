Insieme a Giulia Pelegatti, anche Talisa è la nuova velina di Striscia la Notizia: cosa sappiamo esattamente su di lei? Tutti i dettagli.

Adesso è proprio fatta! Dopo l’addio di Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, le due nuove veline di Striscia la Notizia saranno proprio loro: Talisa Jade e Giulia Pelegatti. I loro nomi non vi risultano affatto nuovi, vero? Come darvi torto, d’altronde! Entrambe, seppure in edizioni completamente differenti tra di loro, hanno preso parte ad Amici. E ciascuno di loro ha saputo riscuotere un successo davvero impressionante.

Leggi anche –> In questo scatto l’inviata di Striscia la Notizia aveva 19 anni: bella da togliere il fiato e ancora oggi è così!

Sembrerebbe proprio che questa che inizierà tra qualche giorno sarà un’edizione di Striscia la Notizia ricca di novità. Non soltanto perché, dopo l’addio di Ficarra e Picone, i due nuovi conduttori saranno Vanessa Incontrada ed Alessandro Siani, ma anche perché sul bancone del tg vi saranno due nuove e talentuose veline. In attesa, però, di poter vedere i loro stacchetti, scopriamo qualche cosa in più su di loro. Ed, in particolare, su Talisa. Cosa sappiamo sulla bellissima e giovanissima velina bionda? Scopriamo insieme ogni cosa.

Striscia la Notizia, Talisa è la nuova velina: età, origini, genitori ed Amici

Dopo l’incredibile avventura nella scuola di Amici e il successo conseguitone, Talisa prenderà parte ad un altro famosissimo ed importantissimi programma. Stiamo parlando proprio di Striscia la Notizia. A partire dal 27 Settembre, quindi, l’ex concorrente della scuola di Maria De Filippi è pronta a diventare la protagonista indiscussa del tg satirico di Antonio Ricci. In attesa, però, di vederla in azione, siete curiosi di sapere qualsiasi cosa su di lei?

Leggi anche –> Striscia la Notizia, dopo Ficarra e Picone saranno loro i nuovi conduttori: nessuno immaginava di vederli insieme

Da quanto si legge dal web, Talisa è nata nell’agosto del 2001 a Milano. Alla sola età di 13 anni, però, si trasferisce a Dubai e, qualche tempo dopo, decide di cambiare nuovamente vita e di trasferirsi a Los Angeles per iniziare le lezioni di danza. È qui che, in un vero e proprio batter baleno, si fa ampiamente apprezzare come ballerina. E diventa membro del corpo di ballo di diverse star americane. A partire, quindi, da Selena Gomez fino a tantissime altre esperienze, la giovane Talisa ha potuto iniziare così la sua carriera da ballerina. C’è stato, però, un duro prezzo da pagare: stare lontano dalla famiglia! Se inizialmente, infatti, la giovane credeva di stare lontano da suo padre soltanto per un’estate, molto presto ha dovuto fare i conti con la realtà artistica. Ed è rimasti lì per circa 4 anni. Una volta ritornata in Italia, poi, Talisa ha preso parte ad Amici nel 2019. Ed ha aumentato ancora di più il suo successo. Fortemente voluta da Timor Steffens, la bellissima Talisa ha dato ampio sfoggio delle sue potenzialità. E del suo incredibile talento.

Cosa sappiamo sui suoi genitori? Purtroppo, poco e niente!

Vita privata ed Instagram

Talisa è fidanzata? Sembrerebbe proprio di si! Dopo la storia d’amore iniziata con Javier Rojas nella scuola di Amici, la ballerina ha ritrovato l’amore. Ed adesso sembrerebbe essere serena ed innamorata.

Non volete perdervi alcuni tipo di aggiornamento su di lei? Benissimo: seguitela su Instagram! @talisajade_ è il suo nickname. Ed è già una stella del social network.

Manca sempre poco e finalmente rivedremo Talisa in tv. Noi non vediamo l’ora, voi?