Non solo giornalista e conduttrice, spunta un incredibile retroscena sulla carriera di Veronica Gentili: non tutti lo sanno, incredibile crederci!

Nata a Roma il 9 Luglio del 1982, Veronica Gentili è tra i volti della televisione italiana più amati ed apprezzati. Attualmente al timone di un programma di approfondimento, la splendida romana ha compiuto il suo debutto come conduttrice nel lontano 2018. È proprio in quest’occasione che, dopo essersi fatta apprezzare nel 2013 come ospite a ‘Piazzapulita’ e, nel 2016, in tantissimi altri programmi, la Gentili prende le redini in mano di ‘Stasera Italia’. Da quel momento, la sua carriera televisiva prende letteralmente il volo. Al timone di altri programmi che trattano di politica, d’attualità italiana e di approfondimento, Veronica riesce a catturare l’interesse del pubblico nostrano. Diventando, così, una delle conduttrici più apprezzate e ricercate. Siamo certi, però, che, nonostante l’incredibile successo, non tutti sono a conoscenza di questo retroscena su di lei.

Dopo essere diventata giornalista pubblicista nel 2015, quindi, Veronica Gentili ha dato origine alla sua carriera da conduttrice e giornalista. Sapete, però, cosa faceva prima del successo? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa, state tranquilli!

Veronica Gentili, retroscena incredibile: sapete cosa faceva prima del successo?

Seppure giovanissima, c’è da ammettere che Veronica Gentili ha una carriera alle spalle davvero incredibile. Siete curiosi, però, di sapere anche voi questo incredibile retroscena sul suo passato? Ad oggi, come dicevamo poco fa, la Gentili è tra i volti televisivi più amati della televisione nostrana. Ecco, ma cosa faceva prima di cavalcare l’onda del successo come conduttrice, giornalista e commentatrice politica.

In pochissimi, molto probabilmente, lo sanno, ma Veronica Gentili ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo come attrice. Avete letto proprio bene, si! Diplomatasi presso l’Accademia nazionale d’arte drammatica nel 2006, la conduttrice inizia a lavorare come attrice. Il suo debutto in queste vesti, infatti, arriva esattamente nel 1999 nel film di Gabriele Muccino. E da quel momento non si ferma più. Non soltanto, infatti, l’abbiamo vista in diverse serie televisive di successo,come ‘Provaci ancora prof’, ‘Don Matteo’ o ‘Il commissario Rex’, ma anche in tantissimi film.

Diteci la verità: ne eravate a conoscenza?