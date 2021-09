È stata la vincitrice della prima edizione de ‘La Pupa e il Secchione’: cosa fa oggi? Rivederla dopo ben 15 anni vi lascerà sorpresa, eccola!

È stata una delle protagoniste indiscusse della prima edizione de ‘La Pupa e il Secchione’, la bella Rosy. Entrata a far parte del programma di Italia Uno nel lontano 2006, la giovanissima ha saputo riscontrare un successo davvero impressionante sin dalla sua prima apparizione televisiva. Tanto è vero che, una volta terminata e vinta la trasmissione, ha letteralmente cavalcato la cresta dell’onda. Madrina di eventi, ospite di tantissimi programmi di successo e tantissimi altro ancora: il clamore della Dilettuso è stato davvero impressionante. Cosa sappiamo, però, adesso su di lei?

Dopo il successo riscontrato in seguito alla sua vittoria a La Pupa e il Secchione, Rosy Dilettuso è letteralmente sparita dal piccolo schermo. Ad oggi, purtroppo, non figura più tra i volti della televisione nostrana. Siete curiosi, però, di sapere cosa fa oggi? Sono trascorsi esattamente 15 anni dal suo debutto in tv, ma cosa fa? Scopriamo insieme ogni cosa nel minimo dettaglio!

Ricordate Rosy Dilettuso, vincitrice de La Pupa e il Secchione? Cosa fa oggi dopo 15 anni

Con la sua partecipazione a La Pupa e il Secchione, Rosy Dilettuso ha letteralmente conquistato tutti. Bellissima e con un umorismo incredibile, la giovanissima di Bitonto ha cavalcato il successo in men che non si dica. Da diversi anni a questa parte, però, non figura più tra i volti della televisione nostrana, ma cosa fa oggi?

Seppure Rosy non sia più una presenza fissa sul piccolo schermo nostrano, continua a riscuotere un successo impressionante. E ce ne da ampia conferma il suo profilo Instagram. Attivissima sui social, la bella Dilettuso vanta di un seguito davvero impressionante. E, diciamoci la verità, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Cosa sappiamo, però, sulla sua attuale professione? Purtroppo, poco e niente! Dalla sua bio Instagram, si apprende che Rosy sia una giornalista per un noto magazine, ma che continua a svolgere la sua professione da modella e showgirl.

Vi piacerebbe rivederla? A noi si, tantissimo!