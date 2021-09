Vite al Limite, la storia di Tanisha ha lasciato col fiato sospeso tutti: non era mai accaduto in tutta la storia del programma, eccola oggi.

Andato in onda per la prima volta nel lontano 2013, Vite al Limite ha riscosso, e continua a farlo, un successo davvero impressionante. E il motivo è piuttosto semplice: il programma di Real Time, infatti, segue il percorso di pazienti con gravissime problematiche di obesità nel corso per dimagrire. Quanti ne abbiamo conosciuti in queste nove edizioni? Davvero tantissimi! A partire da Melissa Morris, prima paziente del dottor Nowzarada, fino all’ultima, la trasmissione ci ha offerto la possibilità di conoscere tantissime storie.

Tra le tantissime che sono state raccontate, non possiamo fare a meno di raccontarvi una in particolare. Correva la quinta stagione di Vite al Limite quando è stata raccontata, eppure ancora adesso viene ricordata. Facciamo riferimento esattamente alla storia di Tanisha, la giovanissima trentaduenne con un peso che arrivata a superare di gran lunga i 250 kg. A colpire di più i telespettatori, però, non è stato soltanto il motivo che l’ha portata a raggiungere un peso del genere, ma anche il percorso stesso. Perché? Scopriamolo!

Tanisha di Vite al Limite, com’è diventata dopo il programma? Eccola

La storia di Tanisha, come dicevamo, vale proprio la pena di essere raccontata. Non soltanto perché, seppure giovanissima, portava dietro un peso da non permetterle di svolgere una vita normale, ma anche perché quello che c’è dietro a questo peso è davvero impressionante. La giovanissima trentaduenne ha, infatti, raccontato di avere un passato per niente facile. E di avere iniziato questo rapporto ‘particolare’ col cibo sin da piccola. Quando, a causa di diversi problemi con sua madre, ha iniziato a rigettare la sua frustrazione nel cibo. Purtroppo, non è finita qui. Dopo essersi trasferita dai suoi nonni per la situazione insostenibile a casa, Tanisha è stata non soltanto abusata da suo nonno, ma anche da uno dei compagni di sua madre una volta ritornata a casa da lei. Insomma, una vicenda piuttosto drammatica alle spalle, non c’è che dire.

Il percorso di Tanisha a Vite al Limite difficilmente verrà dimenticato. Perché? A differenza di quello di tutti gli altri suoi ‘colleghi’, il suo è durato esattamente due anni. Incredibile, vero? Come darvi torto: d’altra parte, non era mai accaduto prima.

