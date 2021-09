90 giorni per innamorarsi e poi: Tania e Syngin sono ancora insieme oggi? L’abbiamo appena scoperto.

90 giorni per innamorarsi è un programma televisivo statunitense che riscontra un incredibile successo. Al centro dell’attenzione ritroviamo persone che vivono in Stati diversi. Usando un visto provvisorio da fidanzati, sei stranieri arrivano negli USA per vivere con i loro partner d’oltreoceano. Le coppie devono sposarsi prima che il permesso scada, ovvero entro 90 giorni.

Leggi anche 90 giorni per innamorarsi e poi: il cambiamento di Angela è straordinario, vederla oggi vi spiazzerà

Tante le coppie che abbiamo avuto modo di seguire in questi anni e sicuramente, una delle protagoniste è quella formata da Tania e Syngin: li ricordate, vero? Oggi, la domanda che ci poniamo è: sono ancora insieme?

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM per essere sempre aggiornato: regaliamo scoop, meme e tanto intrattenimento! Clicca qui

90 giorni per innamorarsi e poi: Tania e Syngin sono ancora una coppia? Tutta la verità

Sono anni che ’90 giorni per innamorarsi e poi’ ci accompagna, immergendoci nelle storie delle diverse coppie presenti. Usando un visto provvisorio da fidanzati, sei stranieri arrivano negli USA per vivere con i loro partner d’oltreoceano.

Leggi anche 90 giorni per innamorarsi e poi: Kalani e Asuelu sono ancora insieme?

I problemi sono all’ordine del giorno, perchè, la lontananza, nel caso in cui non si riesce ad ottenere subito il visto, crea non pochi scontri. Tra le coppie che abbiamo avuto il piacere di seguire, non possiamo non citare quella formata da Tania e Syngin. Si sono incontrati per caso in Sud Africa, in un bar. Tania decide di restare per 5 mesi, e in seguito, decidono di partire per il Connecticum. Tanti i problemi che hanno avvolto la coppia, e spesso si è parlato di crisi. Ma adesso, Tania e Syngin, sono ancora insieme?

Ebbene, come potete vedere dalla foto recente, sembrerebbe proprio di sì. Sono ancora una coppia e dalle tante foto pubblicate sui social, insieme, sembrano più affiatati e innamorati che mai!