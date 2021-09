Ci sarà la seconda stagione di Gloria, la serie tv di Canale 5? Tutto quello che c’è da sapere.

Questa sera, 7 settembre 2021, sono in onda gli ultimi due episodi di Gloria, la mini serie tv trasmessa su Canale 5. Si tratta del tanto atteso finale della prima stagione della fiction, remake di una serie gallese. È la storia di Gloria Meyers, una donna, madre di tre figli, che improvvisamente deve fare i conti con la scomparsa del marito, avvocato come lei.

LEGGI ANCHE —->La serie tv dice ‘addio’ al suo pubblico dopo ben 22 anni, l’annuncio gela tutti: bruttissima notizia

David scompare, portando con sé tanti misteri, che Gloria scopre nel corso delle puntate…Questa sera si conclude la prima stagione, ma in tanti si chiedono: ci sarà un secondo capitolo o la serie finisce per sempre? Ecco cosa sappiamo.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Gloria, ci sarà una seconda stagione della serie tv trasmessa su Canale 5?

Gloria 2 si farà? La prima stagione della mini serie trasmessa su Canale 5 si conclude questa sera, 7 settembre, ma ci sarà un continuo? Ebbene, come riporta Tv Blog, una seconda stagione della serie non è prevista, almeno al momento. Una decisione inaspettata, dato che la serie francese ha avuto ottimi ascolti in Francia, dove è stata trasmessa dal 18 marzo al 1 aprile. Non solo: la serie gallese a cui Gloria si è ispirata, Keeping Faith, è giunta già alla terza stagione. Strano, quindi, che la serie con protagonista Cecile Bois non abbia un seguito.

È stata proprio l’attrice francese, però, a lasciare intuire che Gloria 2 non si farà: “Non penso ci sarà una seconda stagione. Se n’è discusso ma la casa di produzione non è d’accordo a realizzare sequel che siano frutto di occasioni legate agli ascolti piuttosto che a delle convinzioni proprie.” Queste le parole dell’interprete francese, riportate da Tv Blog.

In attesa di scoprire di più su una possibile seconda stagione della fiction francese, voi cosa ne pensate? Avete seguito la prima stagione?