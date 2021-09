“Ci siamo lasciati”: coppia della tv si dice addio, il loro amore non ha retto

Inaspettato colpo di scena per i fan: la coppia che abbiamo conosciuto in tv si è detta addio, la notizia ha lasciato tutti senza parole.

Li abbiamo conosciuti l’anno scorso tra i protagonisti di una delle trasmissioni Mediaset più seguite: facevano parte infatti del cast della penultima edizione di Temptation Island, percorso che per loro si è dimostrato abbastanza tortuoso.

Ora la coppia che la tv ha reso popolare si è separata: un addio che, nonostante le difficoltà di cui i due avevano parlato nel corso della loro avventura su Canale 5, ha lasciato tutti senza parole.

Parliamo di Nadia Chahar e Antonio Giungo, ve li ricordate? Vediamo cosa è accaduto tra loro.

E’ finita: coppia della tv giunge al capolinea

Come per tutte le coppie passate in questi anni per il popolare programma, anche per Nadia e Antonio c’erano dei problemi nel rapporto. Lui la descriveva come “una ragazzina viziata, che sta tutto il tempo sul divano con il telefono a non far niente”. Tra l’altro, durante il percorso a Temptation Island, Nadia aveva iniziato a provare interesse per il single Stefano Quartullo.

I due tuttavia erano usciti dalla trasmissione insieme. Ora però tra loro è finita, come ha spiegato Nadia tempo fa tramite una storia su Instagram: “Io e Antonio ci siamo lasciati. Per favore rispettate questo mio momento no ed evitate di intasarmi i direct”.

La rottura dura ormai da qualche mese, ma vi piacerebbe che tornassero insieme nonostante le difficoltà del passato?