Dopo l’incredibile vittoria a Masterchef, l’ex vincitore è pronto a diventare conduttore di un programma tutto suo: l’annuncio inaspettato.

Nuova avventura per l’ex vincitore di Masterchef: diventerà conduttore! A darne l’annuncio inaspettato, è stato il profilo Instagram ufficiale di Discovery Plus. E, in un vero e proprio batter baleno, la reazione del pubblico social è stata davvero incredibile. Non soltanto, infatti, il post in questione è stato letteralmente bombardato di likes, ma sono anche giunti tantissimi commenti di apprezzamento, congratulazioni ed auguri per questa nuova esperienza. D’altra parte, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Sin dal suo ‘esordio’ nelle cucine di Masterchef, il concorrente ha saputo conquistare l’attenzione del pubblico.

Cosa sappiamo, però? Al momento, purtroppo, le informazioni sono davvero pochissime. Stando a quanto si apprende da questo annuncio inaspettato, sembrerebbe proprio che l’ex vincitore sia pronto a fare il suo debutto da conduttore. Siete pronti a scoprire ogni cosa nel minimo dettaglio? Ci pensiamo immediatamente!

Dopo la vittoria a Masterchef diventa conduttore: incredibile avventura per l’ex vincitore

A distanza di qualche mese dalla sua vittoria a Masterchef, per l’ex vincitore si apre una nuova porta. E questa, a quanto pare, non è affatto lontano dalla sua più grande passione: la cucina. Stiamo parlando proprio di lui: Francesco Dell’Aquila, trionfatore della decima edizione del talent.

Stando a quanto si apprende da questo post di Discovery Plus, sembrerebbe che l’ex vincitore di Masterchef sta per diventare conduttore. E che, soprattutto, sarà al timone non soltanto di un programma tutto suo, ma che è stato anche studiato apposta per lui. Al momento, come dicevamo precedentemente, non abbiamo tantissime informazioni in merito. Da quanto si legge, però, sembrerebbe che il programma si intitoli ‘Il volo dell’Aquila’. E che sia disponibile già da adesso su Discovery Plus. Inutile raccontarvi la reazione del pubblico social e dei sostenitori di Francesco. Appena appresa la notizia, infatti, sono tutti esplosi di gioia per lui.

Così come i tantissimi messaggi giunti a corredo dello scatto, anche noi vogliamo fare un grandissimo in bocca al lupo a Francesco per questa nuova ed incredibile avventura.