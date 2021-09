Estremamente difficile riconoscere l’attrice de Il Segreto in questo modo: riconoscete il suo personaggio?

La notizia della chiusura de Il Segreto ha causato non poco stupore. I telespettatori hanno dovuto dire addio alla telenovela con grande dispiacere. L’ultima puntata, da noi, in Italia, è andata in onda il 28 maggio 2021, e ci ha lasciato col fiato sospeso.

In Spagna, invece, la chiusura è avvenuta l’anno scorso. Una soap opera che ha avuto inizio con la prima stagione, in cui abbiamo visto protagonisti Pepa e Tristan. Una storia d’amore terminata con la morte dell’uomo. I protagonisti della soap sono stati tantissimi. Centinaia i personaggi che hanno animato le strade di Puente Viejo. Nella foto vi abbiamo mostrato una delle attrici che ha fatto parte de Il Segreto: riuscite a riconoscerla così? Se la risposta è no, allora seguiteci!

Riuscite a riconoscere l’attrice de Il Segreto? Ha interpretato proprio quel personaggio

Il Segreto è una soap opera spagnola che ha avuto inizio nel 2011 per chiudere i battenti l’anno scorso, in Spagna. In Italia, la soap è terminata quest’anno. La trama è incentrata intorno alla vita degli abitanti di Puente Viejo. Ogni personaggio ha lasciato il segno!

Dai principali protagonisti, come Donna Francisca, Raimundo, Pepa, Tristan, Soledad, Juan, Emilia, Alfonso, e tantissimi altri ancora, sarebbe difficile citarli tutti adesso, alle new entry, tutti hanno dato alla telenovela qualcosa. Nella foto sopra mostrata è fotografata un’attrice amatissima che ha fatto parte proprio de Il Segreto: la ricordate? Così è davvero difficile riconoscerla, ma siamo certi, che avete tanto amato e seguito il suo personaggio.

Ebbene sì, è stata la bellissima Lola Mendana. L’abbiamo vista immergersi nella storia d’amore che tanto ci ha fatto sognare con Prudencio. Ma chi è l’attrice che ne ha vestito i panni? Il suo nome è Lucia Margò, ed è giovanissima! Sui social, andando a curiosare, non abbiamo non potuto notare le sue foto, tutte bellissime!