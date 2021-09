A distanza di ben 22 anni dalla messa in onda del suo primo episodio, la serie tv dice ‘addio’ al suo pubblico: l’annuncio gela tutti.

Ogni cosa bella, purtroppo, è destinata a terminare! È proprio così che ci viene voglia di iniziare questo nostro articolo. Perché in fondo, parliamo chiaro, è proprio questo che è successo. Correva esattamente il 1999 quando, per la prima volta in assoluto, andava in onda la primissima puntata di quella che, in un vero e proprio batter baleno, sarebbe diventata la serie tv per eccellenza. Tratta dagli omonimi romanzi del famosissimo scrittore di gialli e thriller, la serie televisiva ha riscosso un successo davvero spropositato. Tanto è vero che, dopo anni dalla puntata d’esordio, si sono alternate tantissime edizioni. E, soprattutto, puntate.

Qualche giorno fa, però, una bruttissima notizia per tutti i suoi carissimi ed affezionatissimi telespettatori: la serie tv dice ‘addio’ al suo pubblico! Avete letto proprio bene, si! Dopo ben 22 anni dall’inizio di questo fantastico cammino, la avventure del suo protagonista saluterà per il suo pubblico. Di che cosa parliamo? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa. Vi anticipiamo, però: l’annuncio ha gelato davvero tutti.

La serie tv dice ‘addio’ al suo pubblico: la notizia gela tutti, cos’è successo

Un annuncio che, com’è giusto che sia, ha gelato tutti i suoi telespettatori. E che nessuno di noi avrebbe mai immaginato. Dopo 22 anni dalla messa in onda della sua prima puntata, l’amatissima serie tv dice ‘addio’ al suo pubblico. A rivelare ogni cosa nel minimo dettaglio, purtroppo, è stato proprio il suo protagonista principale.

Stiamo parlando proprio del mitico, unico ed inimitabile ‘Il Commissario Montalbano’. Stando a quanto si apprende dalle parole di Luca Zingaretti nel corso di una delle sue ultime interviste a ‘La Repubblica’, sembrerebbe che per la seguitissima serie, tratta dagli omonimi romanzi di Andrea Camilleri, non ci sia più niente da fare. “Montalbano non è mai stato un problema di soldi. Diciamo che per me è stata un’avventura professionale e umana meravigliosa. Adesso mi sembra conclusa”, ha detto l’attore. Sottolineando che, data la morte del buon Camilleri e del regista, non gli sembrerebbe opportuno continuare con gli ultimi due capitoli della saga. “Capitolo chiuso”, ha concluso.

Purtroppo, quindi, è proprio così: Il Commissario Montalbano non si farà più. Una notizia tanto sconvolgente quanto dolorosa. Tutti noi eravamo particolarmente affezionati al buon commissario.