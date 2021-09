Nel 1991 ha compiuto il suo debutto a Non è la Rai: da quel momento, ha riscosso un successo davvero impressionante, l’avete riconosciuta?

Correva esattamente l’anno 1991 quando, in compagnia di tantissime altre ragazze, la giovanissima compiva il suo debutto nel programma ‘Non è la Rai’. Protagonista di diverse performances, sia di ballo che di canto, davvero incantevoli, non soltanto si è facilmente contraddistinta da tutte le altre sue ‘colleghe’, ma ha cavalcato la cresta dell’onda in un vero e proprio batter baleno. Subito dopo il programma di Gianni Boncompagni, infatti, ha iniziato ad intraprendere la carriera televisiva a tutti gli effetti. Da velina a conduttrice, quindi, l’ex de Non è la Rai ha letteralmente cavalcato la cresta dell’onda. Ed ancora adesso, nonostante non sia una presenza fissa sul piccolo schermo, continua a riscuotere un successo davvero impressionante.

A questo punto, però, vi chiediamo: voi l’avete riconosciuta? Durante la sua partecipazione a Non è la Rai, era davvero giovanissima. Da quel momento, sono trascorsi notevoli anni ed oggi è davvero amatissima. Di chi stiamo parlando esattamente?

Nel 1991 debuttava a Non è la Rai, l’avete riconosciuta? È proprio lei

Quante ragazze hanno partecipato a Non è la Rai e, subito dopo, hanno cavalcato la cresta dell’onda? Decisamente tantissime! Mirian Trevisan rientra tra loro! Entrata a far parte del programma nel 1991, la giovanissima romana si è facilmente fatta conoscere ed apprezzare. Tanto che, sia durante che dopo la trasmissione, ha cavalcato la cresta dell’onda. Ad oggi, nonostante non sia più una presenza fissa sul piccolo schermo, continua ad essere tra le donne più amate della televisione italiana.

Sarà nella casa del GF Vip?

Dopo l’ex marito Pago, anche lei entrerà nella casa del GF Vip? A lanciare l’indiscrezione, è stato Davide Maggio! Stando a quanto si apprende, quindi, la bella Miriana Trevisan sarà una delle prossime concorrenti del famosissimo reality condotto da Alfonso Signorini. Sarà davvero così? Assolutamente si!

Ne siete felici di questa incredibile notizia? Noi assolutamente si! Anzi, vi diremo molto di più: non vediamo l’ora di vederla. Voi?