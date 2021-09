Francesca Cipriani sarà una delle concorrenti del GF Vip 2021: scopriamo insieme qualche cosa in più su di lei prima del gran debutto.

È appena arrivata la conferma: come testimoniato dalla copertina di TV Sorrisi e Canzoni, il cast del GF Vip 2021 è davvero straordinario. Oltre ad Alfonso Signorini, conduttore del reality per il terzo anno consecutivo, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, opinioniste d’eccezione, i concorrenti che hanno deciso di mettersi in gioco sono davvero pazzeschi. A partire dalla mitica Katia Ricciarelli fino a Manuel Bortuzzo e a tanti altri ancora, nella casa di Cinecittà entrerà il fior fiore dello spettacolo italiano. Tra questi, però, non possiamo fare a meno di citare lei: Francesca Cipriani! Dopo le ultime indiscrezioni di questi giorni, è arrivata la conferma: anche lei prenderà parte alla sesta edizione del reality.

Avere Francesca Cipriani nella casa del GF Vip 2021, diciamoci la verità, è un grandissimo colpo. Anche perché conosciamo benissimo la sua solarità e simpatia. E sappiamo per certa che, in men che non si dica, potrebbe rivelarsi una gieffina d.o.c. In attesa, però, di poterla vedere in diretta, siete pronti a scoprire ogni cosa su di lei? Ci pensiamo immediatamente!

Francesca Cipriani al GF Vip 2021: età, laurea e carriera

Francesca Cipriani è nata a Popoli, in provincia di Pescare, il 3 Luglio del 1984. Laureata in Scienze della Comunicazione, compie il suo debutto nel mondo dello spettacolo davvero da giovanissima. Correva esattamente l’anno 2006 quando, per la prima volta in assoluto, partecipava al Grande Fratello. E conquistava tutti con la sua simpatia. Da quel momento, la sua carriera ha letteralmente spiccato il volo. Scopriamo il perché.

Dopo l’esperienza nella casa del Grande Fratello nel 2006, Francesca ha preso parte a diversi e numerosi programmi televisivi. Non soltanto, spesso e volentieri, l’abbiamo vista nei salotti di Barbara D’Urso in qualità di opinionista, ma l’abbiamo anche apprezzata come concorrente a La Pupa e Il Secchione nel corso della sua seconda edizione, arrivando addirittura a vincerla, ed anche come ex naufraga a L’Isola dei Famosi nel 2015. Ma non solo. In tutti questi anni, la Cipriani si è cimentata nell’attività da conduttrice, valletta, attrice e protagonista di videoclip musicali. Insomma, una carriera piuttosto interessante e ricca di successi, non c’è che dire.

Attualmente è fidanzata? Sembrerebbe proprio di si. Sul suo canale Instagram, sul quale è attivissima, il 23 Luglio scorso, Francesca Cipriani ha condiviso un suo scatto in compagnia di un giovanissimo ragazzo. Lui, da quanto si legge sul web, si chiama Alessandro. E, da quanto raccontato dalla diretta interessata al settimana ‘Chi’, sembrerebbe che i due facciano davvero sul serio tanto da volere andare a vivere insieme.

L’infanzia segnata dall’assenza di suo padre

Seppure sia sempre sorridente, Francesca Cipriani nasconde un passato piuttosto tormentato a causa dell’assenza di suo padre. I suoi genitori, infatti, si sono separati. E l’uomo, dopo questo evento, ha deciso di trasferirsi negli Stati Uniti. Al settimanale Di Più, la showgirl ha scritto una commovente lettera. Ed ha sottolineato quanto questa mancanza l’abbia fortemente segnata nel corso della sua vita.

Cosa ne sarà del suo percorso nella casa del GF Vip 2021? Al momento, è ancora tutto da scoprire. Una cosa, però, è sicura: come al solito, Francesca Cipriani si dimostrerà la regina indiscussa! Restate connessi: ne vedrete delle belle!