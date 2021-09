GF Vip 6, chi è Nicola Pisu: sua madre la conosciamo benissimo

Chi è Nicola Pisu: madre famosa, età e dramma vissuto in passato dal nuovo concorrente reclutato nella squadra del GF Vip.

La porta rossa della casa del GF Vip sta per riaprirsi: tra pochi giorni, precisamente lunedì 13 settembre, vedremo i nuovi Vipponi varcare la soglia della casa più spiata d’Italia.

Leggi anche————->>>GF VIP 6, Miriana Trevisan: da Non è la Rai ad oggi, carriera e vita privata della showgirl

Grande attesa per l’ingresso dei 22 concorrenti annunciati ufficialmente in queste ore: da Katia Ricciarelli a Sophie Codegoni, la squadra formata da Alfonso Signorini e dal resto degli autori ha tutte le carte in regola per catturare l’attenzione del pubblico.

Tra i personaggi che ci terranno compagnia per i prossimi mesi, anche Nicola Pisu. Il 32enne a molti risulterà un volto nuovo, eppure sua madre è famosissima. Si tratta di una donna simbolo di una manifestazione storica della tv italiana e cioè Miss Italia. Avrete capito che parliamo di Patrizia Mirigliani: proprio così, suo figlio è un concorrente ufficiale del GF Vip 6!

Conosciamo meglio Nicola quindi, protagonista in passato di un dramma che ha coinvolto anche la madre.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Il figlio di Patrizia Mirigliani al GF Vip 6: chi è Nicola Pisu

Molti ricorderanno che mesi fa si era sentito parlare di Nicola Pisu a causa della denuncia che sua madre Patrizia aveva sporto contro di lui. La patron di Miss Italia aveva infatti raccontato a Verissimo di essere arrivata a compiere questo gesto così forte perché arrivata al limite.

Leggi anche————–>>>GF VIP 6, chi è Samy Youssef: età, origini e dove l’abbiamo già visto

Il ragazzo aveva problemi di tossicodipendenza e lei si era trovata costretta a prendere questa dolorosa decisione: “Ho denunciato mio figlio per salvarlo, non c’era altra soluzione. Quando si prende una decisione come questa lo si fa perché si è soli. La pietà di una madre non aiuta un figlio”, aveva detto Patrizia ai microfoni di Silvia Toffanin.

“Mi chiedeva continuamente soldi, una richiesta che si accentuava quando aveva più bisogno di sostanze. Quando è arrivata la denuncia si è voluto vendicare raccontando tutto alla stampa, oggi però mi ringrazia perché gli ho dato modo di pensare, ha capito che per fare questo ero disperata”, spiega la donna.

Ora per Nicola quella orribile fase è un capitolo chiuso: “Nicola sta facendo un percorso terapeutico ma oggi ha raggiunto una nuova consapevolezza: ha capito che le droghe tolgono la coscienza”, ha aggiunto la madre del giovane.

Un passato difficile ma anche interessante quello di Nicola che, rivela sua mamma, a scuola è stato vittima di bullismo e che, al GF Vip 6 potrebbe regalare tante emozioni e occasioni di riflessione.