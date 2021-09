GF VIP 6, concorrente già sul piede di guerra: “Se mi toccano divento una vipera”

Una concorrente del GF VIP 6 è già sul piede di guerra: “Se mi toccano divento una vipera”, ecco di chi stiamo parlando

Tutto pronto per la sesta edizione del Grande Fratello Vip. Il cast della nuova edizione è stato annunciato. Una concorrente è già sul piede di guerra: “Se mi toccano divento una vipera“. Di seguito vi diciamo di chi stiamo parlando, riportandovi le sue parole.

GF VIP 6, concorrente sul piede di guerra: le sue parole

Katia Ricciarelli è stata una delle prima concorrenti ufficiali della sesta edizione del Grande Fratello Vip. La cantante ha deciso di accettare questa nuova esperienza e per alcuni mesi dovrà vivere in una casa con alcuni coinquilini e soprattutto sarà spiata 24 ore su 24.

Ce la farà ad arrivare sino alla fine? In un’intervista rilasciata alla pagina del Grande Fratello Vip prima di iniziare questa esperienza ha dichiarato: “Io non so nella casa chi c’è e chi non c’è, io voglio bene a tutti. Non so se arriverò alla fine del gioco, sono qui per giocare e per divertirmi”.

La parte più difficile di questo gioco, però, è proprio la convivenza. Rispetto ai suoi prossimi coinquilini, la Ricciarelli confessa: “Mi interessa divertirmi, stare qui e star bene con tutti e con me stessa, perché se mi toccano dove è il mio debole sono una vipera e lo sarò”. Se questi sono i presupposti ne vedremo dunque delle belle.

Il cast completo

Sulla copertina di Tv Sorrisi e Canzoni è stato svelato il cast completo della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Di seguito tutti i concorrenti: