GF Vip 6, ecco il nuovo concorrente: lo ricordate a Uomini e Donne?

Da Uomini e Donne al GF Vip: il nuovo gieffino ha partecipato in passato al dating show di Canale 5, ricordate che anno era?

Ci siamo: manca meno di una settimana alla prima puntata del GF Vip! Sembra incredibile, ma la versione del reality destinata ai Vipponi è giunta già alla sua sesta edizione.

Dopo il successo clamoroso della scorsa stagione, c’è ovviamente molta curiosità nel vedere quali e quante emozioni ci regaleranno i concorrenti che da lunedì 13 settembre varcheranno la celeberrima porta rossa.

Sul profilo Instagram ufficiale del GF Vip sono stati annunciati alcuni dei partecipanti, ma sono ben 22 i Vipponi in gara, alcuni dei quali ex protagonisti di vecchie edizioni del reality nella sua versione Nip, come Francesca Cipriani e Raffaella Fico.

Tra i concorrenti c’è anche il modello Andrea Casalino: qualcuno si sarà ricordato sicuramente che in passato il giovane pugliese ha partecipato ad un altro seguitissimo programma di Canale 5. Parliamo di Uomini e Donne a cui prese parte come corteggiatore. Ricordate che anno era?

Andrea Casalino, da Uomini e Donne al GF Vip: l’avete riconosciuto?

Nato nel 1990, Andrea Casalino lavora come testimonial di marchi molto famosi. Con più di 150 mila follower, il 31enne originario di Brindisi pratica molto sport e, a giudicare dalla sua forma fisica, i risultati sono eccellenti. É inoltre direttore di una casa di moda specializzata in abiti da cerimonia.

Casalino è anche direttore di una casa di moda per abiti da cerimonia. Era il 2010 quando approdò a Uomini e Donne nelle vesti di corteggiatore. Da lì si sono aperte per lui le porte delle fiction Ares: ha lavorato infatti con l’ex gieffina Rosalinda Cannavò e con Gabriel Garko sul set di “Rodolfo Valentino – La Leggenda”. Inoltre ha recitato in Squadra Antimafia.

Siete pronti a seguire le sue vicende nella casa più spiata d’Italia?