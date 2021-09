Giulia Pelegatti sarà la nuova velina di Striscia la Notizia insieme a Talisa Ravagnani, ma cosa sappiamo su di lei? Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Quella che partirà dal 27 Settembre sarà un’edizione di Striscia la Notizia davvero speciale. Non soltanto perché, dopo anni, vedremo due nuovi conduttori dietro al famosissimo bancone, ma anche perché, dopo l’addio di Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, ci saranno due nuove ed incredibili veline. Chi saranno? Finalmente è arrivata la conferma: Giulia Pelagatti e Talisa Ravagnani. Dopo l’indiscrezione lanciata dal settimanale ‘Nuovo’ nei mesi scorsi, adesso è proprio confermato: saranno proprio loro le due ragazze che prenderanno il posto delle due veline precedenti. Cosa sappiamo, però, esattamente su di loro? In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo parlato di Talisa, della sua carriera e di tutte le sue curiosità più nascoste. Invece, di Giulia cosa sappiamo?

Così come la sua ‘collega’, anche Giulia non è affatto sconosciuta al mondo dello spettacolo. Nel 2017, infatti, la ballerina ha partecipato ad Amici. E dopo di esso ha preso parte ad un altro famosissimo programma televisivo. Non vi anticipiamo nulla, però: scopriamo tutto insieme.

Striscia la Notizia, chi è la nuova velina Giulia Pelegatti: età, Instagram, Amici, titolo di studio

In attesa di poter vedere Giulia Pelegatti sul bancone di Striscia la Notizia in qualità di velina mora, siete pronti a scoprire ogni cosa su di lei?

Giulia è nata a Prato il 5 Aprile del 1999. Da sempre appassionata di musica e di ballo, dopo il diploma in Scienze Umane, riesce ad entrare nella FIDS (federazione italiana danza sportiva). L’anno della consacrazione, però, sarà soltanto il 2016. Quando, davvero giovanissima, entrerà a far parte della scuola di Amici. È proprio qui che la giovanissima toscana riesce a farsi conoscere per il suo incredibile talento. Il suo percorso, come ricorderete, non è andato affatto a buon fine. Seppure giunta al serale, infatti, Giulia ha abbandonato la scuola prima della finalissima. Poco importa, però! Perché, come dicevamo, è riuscita ugualmente a farsi conoscere. Appena terminato il suo percorso nel talent di Maria De Filippi, infatti, entra a far parte del corpo di ballo di Colorado. E, qualche tempo dopo, riceve una borsa studio all’interno del Conservatory of Dance di Phoenix.

Ha un profilo Instagram? Assolutamente si! Qui il suo nickname è: @pelegattigiulia. E, vi assicuriamo, è davvero amatissima e seguitissima.

Vita privata

È fidanzata? Purtroppo, in merito non abbiamo tantissime notizie. Su Instagram, infatti, non ci sono foto che la ritraggono in dolce compagnia. O che, addirittura, lasciano carpire qualche cosa.

Siete pronti al suo debutto a Striscia la Notizia? Manca davvero pochissimo!