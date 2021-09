Grande Fratello Vip, chi è Giucas Casella: sarà nel cast della nuova edizione, cosa ci riserverà?

Il Grande Fratello Vip sta per tornare e manca davvero pochissimo. Lunedì 13 settembre ci sarà il debutto del reality con la sua nuova edizione. Dopo il trionfo della precedente, che ha visto vincere Tommaso Zorzi, le aspettative, adesso, sono molto alte.

I concorrenti sono stati scelti, e dopo vari mesi di preparazione, sono stati rivelati. Alfonso Signorini sembra aver fatto colpo! Ma chi entrerà nella casa più spiata d’Italia? Come rivelato all’inizio, anche Giucas Casella sarà tra i concorrenti della nuova edizione.

Chi è Giucas Casella, concorrente del Grande Fratello Vip: età, vero nome, da dove viene, lavoro e chi è la sua compagna

Lunedì 13 settembre ci sarà il debutto della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini, quest’anno, sarà affiancato da due opinioniste d’eccezione, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Le due donne accompagneranno il conduttore in questi lunghi mesi che ci attendono. I concorrenti, pochi giorni fa, sono stati rivelati. Giucas Casella farà parte della nuova edizione del reality.

Classe 1949, il suo nome è Giuseppe Casella Mariolo, ed è nato a Termini Imerese. E’ un illusionista e un personaggio televisivo italiano molto amato. Ha proposto, spesso, all’interno di alcuni programmi televisivi, dei numeri basati sulle sue capacità di paragnosta e di ipnotizzare. Ma ha anche spesso realizzato esercizi pericolosi fatti da lui stesso. Uno dei numeri che più mette in atto durante le trasmissioni è quello dell’ipnosi rivolto a un personaggio famoso ospite della trasmissione in questione. Una volta che è caduto in una presunta trance, Casella spinge l’ospite a comportamenti strani.

Ha partecipato a due reality, Il Ristorante, e L’Isola dei famosi, dove, qui, a causa di un malore ha abbandonato. La sua carriera è pienissima, tante le trasmissioni in cui ha preso parte e in cui ha sempre lasciato i telespettatori senza parole.

La compagna di Jucas Casella è l’ex annunciatrice tv, attrice e doppiatrice Valeria Perilli. Ha un figlio, James. Cosa ci riserverà nella casa del Grande Fratello Vip? Sicuramente le sorprese non mancheranno!