Clamoroso ritorno a Grey’s Anatomy: un personaggio tanto amato farà di nuovo parte della 18esima stagione.

Grey’s Anatomy è una serie televisiva statunitense trasmessa dal 2005. E’ un medical drama incentrato sulla vita della dottoressa Meredith Grey, nell’immaginario Seattle Grace Hospital di Seattle. Anche in Italia è stata tramessa dal 2005, e ad oggi, siamo arrivati alla diciassettesima stagione, conclusasi.

Nella prima serie, l’attrice che l’ha interpretata, Ellen Pompeo, era giovanissima. Con la nuova stagione che avremo il piacere di seguire, siamo arrivati alla 18esima. E proprio a tal proposito, c’è una grandiosa novità. A quanto pare, per i nuovi episodi è atteso un ritorno clamoroso!

Grey’s Anatomy, la nuova edizione parte col botto: clamoroso ritorno nel cast

Dal 2005 Grey’s Anatomy ci ha accompagnato facendoci vivere esperienze incredibili, immergendoci in un medical drama dove i colpi di scena sono all’ordine del giorno. Gli episodi riprendono la realtà quotidiana. Tutto è iniziato con il personaggio che si può definire il protagonista assoluto, Meredith Grey.

Questo personaggio è stato interpretato dall’attrice Ellen Pompeo. Nella sua vita entrerà a far parte il dottor Derek Shepherd, affascinante chirurgo. Una semplice avventura si trasformerà in quel forte amore che ci ha fatto sognare. Purtroppo, abbiamo dovuto dire addio a questo personaggio con la sua morte, e quindi, all’attore che l’ha interpretato Patrick Dempsey. La serie televisiva sta per tornare, con la 18esima stagione, e come vi abbiamo anticipato, c’è una sorpresa, anzi un clamoroso ritorno:

Ebbene sì, torna la dottoressa Addison Montgomery! L’attrice Kate Walsh l’ha annunciato sul suo profilo instagram, pubblicando un post in cui si mostra nei panni del medico che, proprio fin dall’inizio, ha avuto forti scontri con Meredith: sarà ancora così? Lo vedremo a breve!