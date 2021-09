Nel giorno del casting per Amici 17, l’amatissima cantante ha fatto commuovere Stefano De Martino: ricordate? Cosa fa oggi a distanza di anni.

Dimenticare la fase finale dei suoi casting per Amici 17 è davvero impossibile. Giunta ad uno degli ultimi step, quello che dava la possibilità di essere tra i candidati di uno dei banchi della scuola, la cantante si è esibita dinanzi a Stefano De Martino. E lo ha letteralmente commosso. Consapevole dal fatto che soltanto tramite il canto riusciva a farsi conoscere per quella che è, la giovanissima non ha perso occasione di poter cantare il suo inedito. Intitolato ‘Complicità’, il brano raccontava la storia della sua vita. Ed in particolare il rapporto mancato col padre dato il suo lavoro. “Molti mesi dell’anno, li trascorro senza di lui perché è imbarcato”, ha detto in merito la candidata ai banchi di Amici 17. Insomma, una storia piuttosto incredibile. E che non è passata inosservata agli occhi dell’ex ballerino napoletano. Che, nel mentre ascoltava la canzone, si è sciolto in lacrime.

Il suo percorso, nonostante la mancata vittoria, è stato davvero incredibile. La giovanissima siciliana, infatti, si è classificata al secondo posto. Ed ha riscosso un successo davvero impressionante subito dopo. Siete curiosi, però, di sapere cosa fa oggi? Sono trascorsi 4 anni dal suo esordio in tv, ma cosa fa oggi? Scopriamolo!

Ai casting di Amici 17 ha commosso Stefano De Martino: eccola oggi dopo 4 anni, cosa fa

L’inedito cantato nel corso dell’ultima fase dei suoi casting ad Amici 17 ha fatto letteralmente commuovere Stefano De Martino, ricordate? Stiamo parlando proprio di lei: della giovanissima Carmen Ferreri.

Il suo percorso nella scuola più famosa d’Italia è stato davvero incredibile. Giovanissima, ma con un talento davvero incredibile, la cantante siciliana si è facilmente contraddistinta dal resto dei suoi compagni. Ed è riuscita ad aggiudicarsi anche il secondo posto. Sono trascorsi ben 4 anni da quel momento, ma siete curiosi di sapere cosa fa oggi? Ebbene. Abbiamo rintracciato Carmen su Instagram. Ed abbiamo constatato che, nonostante il passare del tempo, la sua vita non è affatto cambiato. Ancora adesso fortemente appassionata di musica e di canto, la Ferreri sul suo canale social ha inserito il link per ascoltare uno dei suoi ultimi singoli.

Vi piacerebbe rivederla sul piccolo schermo? O magari in un altro talent?