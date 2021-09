Chi sono Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié, nuove concorrenti del Grande Fratello, che entreranno nella casa come unico partecipante.

Il Grande Fratello Vip sta per tornare, e manca davvero pochissimo. Dopo la precedente edizione che ha avuto ascolti record, quest’anno, le aspettative sono altissime. Alfonso Signorini ha scelto le due opinioniste che lo affiancheranno in questo lungo percorso, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe.

In questi mesi i preparativi sono andati avanti senza sosta, con i vari casting, per decidere i concorrenti della nuova edizione. Sono stati svelati, e tutti, sembrerebbero avere le carte in regola per creare grandi dinamiche all’interno della casa più spiata d’Italia. Tra di loro, come rivelato, ci saranno anche le principesse etiopi, Jessica, Lucrezia e Clarissa. Si definiscono le princesse moderne, ma cosa sappiamo di loro? Scopriamolo insieme!

Grande Fratello Vip, chi sono le principesse etiopi Jessica, Clarissa e Lucrezia

Lunedì 13 settembre ci sarà la prima puntata della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Il reality sta per partire e i telespettatori si aspettano grandi colpi di scena, dopo il successo della precedente edizione. Alfonso Signorini in questi lunghi mesi sarà affiancato da due opinioniste d’eccezione, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe.

Il cast è stato svelato nelle ultime ore. Tra i concorrenti ci saranno anche le principesse etiopi, Jessica, Lucrezia e Clarissa Haile Selassie. Partendo dall’inizio, vi sveliamo che, sono le pronipoti dell’ultimo imperatore etiope Hailè Selassiè detronizzato nel 1975, quando l’Etiopia è diventata una Repubblica popolare.

Clarissa e Lucrezia sono sconosciute al mondo dello spettacolo, ma ricordate dove abbiamo visto Jessica? Non è la prima volta che appare in tv. Ha 26 anni e ha studiato marketing e sta muovendo i primi passi nell’imprenditoria. Forse non tutti lo sanno, ma ha partecipato alla seconda stagione di Riccanza, nel 2017, il format in onda su MTV, nella stessa edizione di Tommaso Zorzi, del quale è diventata amica.

Dal web, si apprende che, le tre sorelle vivono a Roma: “Le tre giovani vivono a Roma nel lusso e nella ricchezza. Autista, maggiordomo, parrucchiere, make up artist e chi più ne ha più ne metta: Jessica, Lucrezia e Clarissa sono “servite e riverite” (dicono loro!)”, si legge sul blog di Davide Maggio. A quanto pare, amano il lusso e l’alta moda. Su instagram, sono solite condividere scatti molto belli e particolari, difficile passino inosservati. Della loro vita privata, al momento, non conosciamo i dettagli.

Le tre principesse entreranno come concorrente unico al Grande Fratello Vip: cosa ci riserveranno? Sicuramente i colpi di scena non mancheranno, dato che, sembrano avere una personalità forte e molto particolare! Staremo a vedere!