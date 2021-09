Nicolò Scalfi è stato un super campione di ‘Caduta Libera’, ma cosa fa oggi a distanza di anni dalla sua eliminazione? Svolta incredibile.

Dopo mesi e settimane di repliche, finalmente è arrivato il momento tanto atteso: il ritorno di Caduta Libera su Canale 5. A partire da Lunedì 30 Agosto, infatti, il buon Gerry Scotti è al timone della nuova edizione del suo gioco pre-serale. E di nuove ed incredibili vincite e sfide. E quante ce ne sono state in questi giorni? Decisamente tantissimi! Tutte emozionanti ed avvincenti, ciascuna di loro ha saputo catturare l’attenzione dei suoi telespettatori. Nonostante questo, però, siamo certi che il pensiero sarà andato anche verso di lui: Nicolò Scalfi. Protagonista indiscusso del programma a partire dall’Ottobre del 2018 fino a Luglio del 2019, il giovanissimo Scalfi ha battuto davvero ogni record nel programma.

Seppure giovanissimo, Nicolò Scalfi è stato uno dei campioni di Caduta Libera che ha battuto davvero ogni record. Presenza fissa del programma da Ottobre 2018 fino ad Luglio del 2019, il giovane è riuscito ad intascarsi un bel gruzzoletto di soldi. Siete curiosi, però, di sapere cosa fa oggi? Scopriamo insieme ogni cosa.

Cosa fa oggi Nicolò Scalfi dopo Caduta Libera? ‘Svolta’ clamorosa

Correva esattamente la puntata di Caduta Libera del 6 Luglio 2019 quando Nicolò Scalfi, dopo aver battuto ogni record ed aver vinto ben 760 mila euro in gettoni d’oro, ha dovuto dire ‘addio’ al famosissimo programma perché battuto dall’avversario Francesco. Sono trascorsi 2 anni da quel momento, ma cosa fa oggi il giovane campioncino?

La sua eliminazione a Caduta Libera ha colpito davvero tutti. È proprio per questo motivo che ancora adesso, a distanza di due anni dall’accaduto, il giovane Nicolò continua ad essere davvero molto amato. Com’è cambiata la sua vita oggi? Stando a quanto si apprende da una sua recente intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, sembrerebbe che coi soldi vinti non soltanto abbia comprato una cucina nuova alla madre e abbia fatto un viaggio a Barcellona, ma che abbia preso anche una drastica decisione. In primo luogo, infatti, sembrerebbe che abbia cambiato corso di laurea. Dal corso di Design al quale era iscritto, Nicolò ha deciso di seguito quello di Lettere Moderne. Ed, infine, sembrerebbe che abbia inciso anche il suo primo singolo.

