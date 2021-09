Notizia che lascia tutti di stucco: il programma di Antonella Clerici potrebbe fermarsi

Dato lo sciopero dei dipendenti Rai in corso fino al 14 settembre, la ripartenza del programma di Antonella Clerici è in bilico.

Da settembre 2020 allo scorso giugno il programma condotto da Antonella Clerici “E’ sempre mezzogiorno” è stato un appuntamento fisso su Rai 1. Dal lunedì al venerdì dalle 11:55 alle 13:30, l’amatissima presentatrice ci ha tenuto compagnia tra ricette tipiche delle varie regioni italiane e notizie di attualità.

Terminata la pausa estiva, la ripartenza è prevista per lunedì 13 settembre, tra meno di una settimana. Sembra però che il ritorno di Antonella sia incerto. A dire il vero, anche per altri seguitissimi programmi Rai non esistono al momento molte certezze.

Ma cosa succede? Vediamo ogni dettaglio della questione.

Antonella Clerici, il suo programma rischia lo stop: ecco il motivo

A metà agosto, tramite un comunicato, la Rai aveva annunciato lo sciopero dei suoi dipendenti dal 23 agosto al 14 settembre: “Di conseguenza nel suddetto periodo la normale programmazione televisiva potrebbe subire delle modifiche”, si leggeva nella nota.

Molto probabilmente, le motivazioni della decisione sono le stesse del precedente sciopero di giugno, tra cui la tutela del lavoro in Smart Working, l’assunzione di personale per limitare il ricorso agli appalti, il rilancio delle Sedi Regionali, la riduzione dei costi aziendali, ecc.

Le trasmissioni teoricamente ripartiranno lunedì il 13 settembre, ma questa notizia rimette tutto in discussione. Tanti i programmi a rischio, anche quello di Antonella Clerici. Il palinsesto di lunedì 13 prevede infatti la riapertura di Storie Italiane con Eleonora Daniele, Oggi è un altro giorno con Serena Bortone, UnoMattina.

Non resta che attendere per scoprire cosa accadrà, intanto continuate a restare aggiornati.