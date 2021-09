Oggi l’attore si mostra così, ma riconoscete chi è? E’ la star di una famosa telenovela.

Oggi l’attore è così, in una sua foto pubblicata di recente. Come vi abbiamo accennato, l’abbiamo visto in una famosa telenovela, interpretare un personaggio fondamentale. Vederlo così, dopo tanti anni, risulta estremamente difficile riconoscerlo.

E’ evidente, e soltanto dopo lo capirete, che l’attore ha cambiato look. Quando era presente nella soap aveva i capelli più lunghi, ma a parte questo particolare, non sembra cambiato tantissimo. Parliamo di una telenovela argentina trasmessa nel 2004 e nel 2005, divisa in due stagioni. In Italia, invece, abbiamo avuto il piacere di seguirla molti anni dopo, esattamente nel 2008 fino al 2010. Da allora sono passati circa 11 anni. Avete riconosciuto l’attore presente in foto?

L’attore oggi è così: è la star di una famosa telenovela, da allora sono passati 11 anni

Le telenovele ci hanno sempre appassionato. Basta guardare una sola puntata e ne restiamo incantati, senza riuscire più a farne a meno. Tutte hanno una storia diversa. L’attore che vediamo in questo scatto ha fatto parte di famosissima soap opera. Ricordate Flor-Speciale come te?

Abbiamo avuto modo di vederla in Italia dal 2008 al 2010. La protagonista, Florencia, lavora come bambinaia nella casa dei Fritzenwalden. Qui si innamora del fratello maggiore. Tra i tanti personaggi che abbiamo visto c’è proprio l’attore che vi abbiamo mostrato in foto. Adesso, avete capito di chi parliamo?

Ebbene sì, nella telenovela era Franco. L’attore che l’ha interpretato è Benjamin Rojas: lo ricordate, vero? Giovanissimo, classe 1985, è un attore, cantante, compositore e musicista argentino. E’ entrato a far parte di Flor Speciale come te nel 2004. Ovviamente, Rojas può vantare di un’ampia carriera!