Piero Armenti de Il mio viaggio a New York è fidanzato? Chi è la donna che lo accompagna nei video

Piero Armenti de Il mio viaggio a New York è fidanzato? Di seguito vi diciamo chi è la donna che lo accompagna nei video

Conoscete Piero Armenti? Di recente, il famoso travel blogger ha fatto un viaggio splendido in Grecia e con lui c’era anche una donna. Per i suoi seguaci è stata una novità, dato che raramente compaiono donne nei suoi video. Molti allora si sono chiesti: il protagonista de Il mio viaggio a New York è fidanzato? Di seguito cerchiamo di svelarvi l’enigma.

LEGGI ANCHE: Chi è Piero Armenti: tutto sul fondatore de “Il mio viaggio a New York”

Piero Armenti è fidanzato?

Piero Armenti è nato nel 1979, ha 42 anni ed è un imprenditore, scrittore e urban explorer. Da tempo vive a New York, dove ha dato vito alla sua pagina Facebook, Il mio viaggio a New York, divenuta in breve tempo virale e conosciuta da tutti gli utenti del famoso social network.

Armenti è di origine campane e prima di trasferirsi a New York è stato a Caracas, in Venezuela. Ha poi viaggiato in America Latina, prima di tornare a Napoli e conseguire un dottorato all’Università Orientale di Napoli. Nel 2011 si è trasferito nella Grande Mela ed è stato amore a prima vista. Armenti ha cominciato a raccontare la metropoli sui social network e su giornali e riviste. Piero, infatti, è anche un giornalista professionista e in passato ha collaborato anche con Panorama.

A New York, inoltre, ha fondato il tour operator Il mio viaggio a New York. Nel 2020, inoltre, ha pubblicato anche un libro, Una notte ho sognato New York. In questo libro racconta tutta la sua vita, ovvero quella di un giovane partito da un piccolo paesino del Sud Italia per fare fortuna nella metropoli statunitense.

Piero realizza video che vengono pubblicati su Facebook e Instagram (e di recente anche su Tiktok), ma nei suoi filmati non sono quasi mai apparse donne. Di recente, però, Armenti ha trascorso le vacanze estive in Grecia in compagnia di una donna, Martina Maceratesi. Lei ha 27 anni, è originaria di Recanati e si è laureata in Economia e Business con specializzazione su Amministrazione, Finanza e Controllo. Non sappiamo se i due siano fidanzati, ma nei loro video sono apparsi molto in confidenza.