Quanto costa la retta della scuola di Skyler Eva, figlia di Elisabetta Canalis e Brian Perri? Tutti i dettagli sull’istituto di Los Angeles

“Ed eccoci qua, siamo arrivati al fatidico primo giorno di scuola , qualcuno è felice qualcuno meno…Non pensavo di emozionarmi invece vedere Skyler entrare con la sua uniforme e salutarmi ( piangendo) mi ha fatto effetto ed ho dovuto trattenere una lacrima anche io..”

Queste la parole che, qualche giorno fa, Elisabetta Canalis ha allegato ad un dolcissimo post: quello dedicato al primo giorno di scuola della sua Skyler Eva, che ha immortalato con la divisa fuori all’istituto. La figlia dell’ex velina e di Brian Perri non sembra essere molto felice di iniziare la scuola: la faccia buffa ha intenerito tutti. Ma cosa sappiamo della scuola di Skyler?

Ebbene, come si legge anche negli scatti pubblicati dalla Canalis, si tratta de Le Lycée Français de Los Angeles, una scuola privata bilingue fondata nel 1964 con 5 campus e un ufficio amministrativo. Curiosi di scoprire a quanto ammonta la retta? Resterete di stucco.

Inizia la scuola per Skyler Eva, figlia di Elisabetta Canalis: quanto costa la retta e i dettagli sull’istituto

Scuola iniziata anche per Skyler Eva, la dolcissima figlia di Elisabetta Canalis e Brian Perri. La piccola ha iniziato la prima elementare nel Lycée Français di Los Angeles: come riporta Fanpage.it, si tratta di una scuola un cui gli studenti non vengono suddivisi in base alla lingua: tutti studiano sia inglese che francese. E, oltre alle discipline tradizionale, c’è la possibilità di fare sport, arte e spettacolo, oltre alla presenza di campus estivi a luglio ed agosto. Insomma, un istituto davvero impeccabile. Ma quanto costa frequentare questa scuola?

Ebbene, visitando il sito ufficiale dell’istituto, è possibile vedere che la cifra varia a seconda della classe frequentata dallo studente. Si va da 21.700 dollari (poco più di 18.000 euro) per la materna e si arriva a 33.700 dollari (oltre 28.000 euro) per l’ultimo anno di liceo. A queste cifra a cui vanno aggiunti 500 dollari di iscrizione e 380 dollari di tasse (quote fisse per tutti gli studenti). Insomma, cifre che non passano inosservate!

Non possiamo che augurare alla dolcissima Skyler e a tutti i nuovi piccoli studenti un meraviglioso anno scolastico.