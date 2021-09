“Star in the star” troppo simile a “Tale e Quale Show”? Parla Carlo Conti; ecco cosa ne pensa il conduttore della trasmissione di Rai Uno.

Ci siamo! Settembre è arrivato e questo vuol dire soltanto una cosa per gli appassionati di tv: stanno per tornare in onda tutti i vostri programmi preferiti. Tantissimi graditi ritorni, ma non mancano le novità. Come quella del giovedì di Canale 5, la serata dedicata a Star in the star, il nuovo show condotto da Ilary Blasi. Una trasmissione del tutto nuova per Mediaset, ma per qualcuno un po’ troppo simile ad alcuni programmi Rai.

Parliamo di Tale e Quale Show e de Il Cantante Mascherato, condotto da Milly Carlucci: per la somiglianza a quest’ultimo, la trasmissione di Canale 5 è finita in commissione di Vigilanza Rai. Ma cosa ne pensa Carlo Conti, storico padrone di casa di Tale e Quale, di questa vicenda? Ecco le sue parole al settimanale Di Più Tv.

“Star in the star” troppo simile a “Tale e Quale Show”? Carlo Conti rompe il silenzio

Star in the Star poco originale e troppo simile ad alcuni programmi Rai già esistenti? Non è un problema per Carlo Conti. Il conduttore di Tale e Quale Show si è decisamente dissociato dalle polemiche delle ultime settimane, mostrandosi anzi entusiasta per la nuova avventura di Ilary Blasi: “Penso che siano polemiche inutili. Può capitare che ci siano programmi che, sulla carta, hanno meccanismi e sfumature simili. Poi bisogna vederli realizzati. E sono certo che quella di Ilary Blasi sarà un’ottima trasmissione.”

Insomma, l’arrivo di Star in the star in tv non sembra affatto preoccupare Conti, che aggiunge: “In televisione c’è spazio per tutti ed è giusto che vadano in onda tante cose diverse, perché il pubblico a casa abbia più scelta possibile”.

E Conti tornerà in tv il 17 settembre, ogni venerdì sera, con una nuova edizione di Tale e Quale: il cast è davvero incredibile, non perdetevela!