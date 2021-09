È stato un volto amatissimo di Uomini e Donne: corteggiatore, tronista ed in seguito opinionista, lo ricordate? Cosa fa oggi.

Lo ricordate? È stato un volto amatissimo di Uomini e Donne, ma che da poco meno di due anni non figura più nel seguitissimo programma di Canale 5. Cosa fa oggi? Procediamo con ordine.

Correva esattamente l’edizione 2007/2008 quando, per la prima volta in assoluto, si faceva notare nello studio di Uomini e Donne in qualità di corteggiatore. Fortemente conteso tra le due troniste dell’epoca, che ricordiamo essere Serena Enardu ed Angela Artosin, il simpaticissimo genovese ha scelto di corteggiare proprio la bellissima sarda. Purtroppo, il suo percorso non è affatto nei migliori dei modi. Nonostante tantissimi alti e bassi, infatti, Serena ha deciso di seguire il suo cuore. E di scegliere, quindi, Giovanni Conversano, altro suo corteggiatore. Nonostante la ‘delusione’, però, per il bel pretendente si è aperta una strada incredibile: diventare tronista. Anche in quel caso, però, non è riuscito a portare al termine il suo percorso dato il suo abbandono improvviso. Nel programma, infine, vi è ritornato qualche anno più tardi in qualità di opinionista insieme a Gianni Sperti e Tina Cipollari. Sono trascorsi anni da questo momento, ma cosa fa oggi?

È stato un volto amatissimo di Uomini e Donne: cosa fa oggi?

Dimenticarlo negli studi di Uomini e Donne è davvero impossibile. Stiamo parlando proprio di lui: Jack Vanore, un volto amatissimo in tutta la storia del dating show. Arrivato nel programma di Canale 5 come corteggiatore, non soltanto ha avuto la possibilità di diventare tronista, ma anche di affiancare Tina Cipollari e Gianni Sperti come opinionista. Poco meno di due anni fa, però, il suo ‘addio’ anche a queste vesti. È da quando è ritornato sul piccolo schermo dopo la sospensione per l’emergenza Coronavirus che il buon Vanore non figura più come presenza fissa del programma.

Siete curiosi, però, di sapere cosa fa oggi? Jack non ha mai nascosto la sua volontà di voler ritornare in studio, ma nel frattempo cosa fa? Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che stia continuando a svolgere il suo lavoro nell’azienda di famiglia. Ma non solo. Dal suo profilo Instagram, si capisce che Jack trascorre il suo tempo ad allenarsi. Ed insieme alla sua bellissima compagna.

Vi piacerebbe rivederlo a Uomini e Donne?