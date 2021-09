L’abbiamo conosciuto a 90 giorni per innamorarsi e poi: Colt Johnson ha trovato l’amore proprio con lei!

Un programma di grande successo trasmesso su Real Time è 90 giorni per innamorarsi e poi. Si tratta di un reality televisivo statunitense che riscontra un seguito straordinario. Usando un visto provvisorio da fidanzati, sei stranieri arrivano negli USA per vivere con i loro partner d’oltreoceano. Le coppie devono sposarsi prima che il permesso scada, ovvero entro 90 giorni.

Purtroppo, spesso, siamo spettatori di scontri tra le varie coppie e non solo. Uno dei protagonisti che sicuramente sarà difficile dimenticare è Colt Johnson. Come ricorderemo, è stato sposato con Larissa. Si sono incontrati tramite un sito di incontri online e dopo essersi incontrati in Messico, l’uomo è rimasto a Rio de Janeiro per un po’. Undici giorni dopo, Colt ha chiesto alla brasiliana di sposarsi. Purtroppo, il matrimonio si è concluso in fretta. Il protagonista di 90 giorni per innamorarsi ha conosciuto Jess, ma il loro rapporto è stato del tutto burrascoso. Dopo queste due relazioni, cos’è successo a Colt?

90 giorni per innamorarsi e poi: Colt Johnson ha trovato l'amore

A 90 giorni per innamorarsi, Colt Johnson è stato sicuramente uno dei protagonisti. E’ stato sposato con Larissa. La conoscenza è avvenuta su un sito di incontri, e dopo essersi visti, pochi giorni dopo, le ha chiesto di sposarlo. Un matrimonio durato pochissimo. Colt, ha intanto conosciuto Vanessa, che come lui diceva, era una sua grande amica.

Dopo averci provato con lei, conosce Jess. Una relazione che è apparsa fin da subito burrascosa, e per questo, è terminata. Oggi, però, sembra aver trovato l’amore, e sapete chi è lei?

Ebbene sì, Vanessa e Colt sono una coppia. Anzi, in basso a questo scatto, ha annunciato le avvenute nozze! A quanto pare, dopo le due precedenti storie d’amore naufragate, i due hanno capito di essere fatti l’una per l’altro. Sui social, sono molte le foto insieme e appaiono felici e super innamorati.