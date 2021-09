Da Amici a Ballando con le stelle: clamoroso ingresso nel cast, l’indiscrezione ‘bomba’

Colpo di scena a Ballando con le stelle: secondo Dagospia, Milly Carlucci sarebbe riuscita a chiudere la trattativa con un ex volto di Amici.

Milly Carlucci e tutta la sua squadra sono al lavoro ormai da mesi per preparare al meglio la nuova edizione di Ballando con le stelle. Un’edizione che dovrà fare a meno di alcuni volti storici del programma, come Raimondo Todaro (che ritroveremo nel ruolo di coach di ballo ad Amici), Veera Kinnunen e Ornella Boccafoschi (entrambe in dolce attesa).

Tuttavia, gli ingredienti per un’altra stagione scoppiettante ci sono tutti, a cominciare dalla giuria interamente riconfermata. E poi la presenza di artisti come Morgan e Al Bano è già una certezza.

Ora, sembra che quest’anno Milly voglia proprio sganciare le armi migliori: pare infatti, secondo il sito Dagospia, che la bionda conduttrice sia riuscita finalmente a chiudere un’importante trattativa con personaggio amatissimo. Scopriamo di chi si tratta!

Ballando con le stelle, colpo di scena: Milly recluta un ex volto di Amici

Dopo il clamoroso addio di Raimondo Todaro che da quest’anno vedremo seduto dietro la cattedra di Amici, Dagospia fa sapere che sarà proprio un ex personaggio di Amici ad entrare a Ballando con le stelle. Secondo il sito di Roberto D’Agostino si tratta di Arisa! L’ex coach del talent della De Filippi sarà ora tra i concorrenti dello show di Rai 1: “La Rai tira fuori i soldi per Arisa e sblocca la trattativa anticipata da Dagospia con Ballando con le Stelle”, scrive il portale.

Un ‘sì’ che sarebbe costato a Milly dei mesi di trattative, ma ora il direttore Stefano Coletta avrebbe dato l’ok, “nonostante il parere contrario di alcuni”, si legge.

Anche voi pensate che l’ingresso di Arisa renderà tutto ancora più interessante? Noi ne siamo convinti e non vediamo l’ora che arrivi il 16 ottobre per gustarci la prima puntata di Ballando!