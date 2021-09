Oltre a Nicolò Scalfi, anche il giovanissimo Christian è stato uno campioni di Caduta Libera: lo ricordate? Ecco com’è la sua vita oggi dopo il programma.

Senza alcun dubbio, vi ricorderete di lui. Stiamo parlando proprio dell’affascinante Christian Fregoni, ex campione di ‘Caduta Libera’. Qualche tempo dopo il record battuto dal simpaticissimo Nicolò Scalfi, è stato proprio il buon bagnino bresciano a prendere il suo posto. E a vincere ben 210 mila euro. Cosa fa oggi, però?

Era esattamente il 7 Settembre del 2019 quando Christian Fregoni, dopo aver vinto ben 210 mila euro in gettoni d’oro, è stato ‘costretto’ a dire addio al famosissimo gioco ‘Caduta Libera’. Da quel momento sono trascorsi esattamente 2 anni, ma siete curiosi di sapere cosa fa oggi? In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo parlato di Nicolò e di com’è cambiata la sua vita dopo il programma. Adesso, invece, siete curiosi di sapere qualche cosa in più sul giovanissimo bagnino? Ci pensiamo noi ogni cosa!

Com’è cambiata la vita di Christian Fregoni dopo Caduta Libera?

È stato uno dei concorrenti indiscussi di ‘Caduta Libera’, Christian Fregoni. Entrato a far parte del programma nel corso dell’edizione del 2019, il giovanissimo bagnino bresciano ha saputo catturare l’attenzione del pubblico italiano in un vero e proprio batter baleno. E, sia chiaro, a passare inosservato non è stato soltanto il suo fascino, ma anche la sua immensa bravura. Sempre pronto a rispondere e preparato in ciascuna ‘materia’, Christian è riuscito ad accumulare ben 210 mila euro in gettoni d’oro.

Cosa fa, però, oggi? Appurato che sono trascorsi due anni dalla sua sconfitta nello studio televisivo di ‘Caduta Libera’, siete curiosi di sapere com’è cambiata la sua vita dopo il programma? Purtroppo, abbiamo pochissime informazioni in merito. Stando a quanto si apprende da una sua intervista a Tv Sorrisi e Canzoni datata 2019, sembrerebbe che, una volta spenti i riflettori, Christian aveva intenzione di comprare una casa tutta sua coi soldi vinti e di ritornare in Africa.

Dopo il programma, infine, lo abbiamo visto in altri programmi televisiva. Da quel momento, però, più nulla. Starà continuando a svolgere il suo mestiere da bagnino? Chi lo sa! Una cosa, però, è certa Christian aveva intenzione di gestire una struttura sportiva. Ci sarà riuscito? Glielo auguriamo!

Vi piacerebbe rivederlo?