Christina di Grey’s Anatomy si è lasciata andare ad una dolorosissima confessione: non l’aveva mai detto prima, le sue parole.

È stata e continua ad esserlo una delle serie televisive più amate in assoluto, Grey’s Anatomy. Andato in onda per la prima volta nel lontano 2005, la serie tv statunitense ha riscosso un successo incredibile sin dal primo momento. Tanto è vero che ancora adesso, nonostante siano passati ben 16 anni dal suo debutto, non soltanto è arrivato alla sua diciassettesima stagione, ma viene ancora considerata il fiore all’occhiello della televisione internazionale.

Nel corso di queste lunghe 17 stagioni, abbiamo avuto la possibilità di conoscere tantissimi personaggi. E di affezionarci a ciascuno di loro. È proprio per questo motivo che la dolorosissima confessione a cui si è lasciata andare Christina del cast ha lasciato letteralmente di stucco. Adesso l’interprete non figura più nella ‘crew’ da ben 7 anni (nel 2014, infatti, ha detto ‘addio’ alla serie), eppure in sua recentissima intervista a Sunday Today si è lasciata andare ad un inedito retroscena di quegli anni durante i quali è stata la protagonista indiscussa. Scopriamo tutti i dettagli.

Grey’s Anatomy, la confessione di Christina spiazza tutti: solo ora l’ha raccontato

Correva esattamente l’ultimo episodio della decima stagione quando l’amatissima attrice di Grey’s Anatomy ha detto ‘addio’ alla serie televisiva. Stiamo parlando proprio di lei: della mitica Sandra Oh, l’attrice che, sin dal 2005, ha interpretato il ruolo di Christina Lang. Un’uscita di scena davvero spiazzante, non c’è che dire. E che ancora adesso, nonostante siano passati anni, lascia ancora l’amaro in bocca.

Nel corso di una sua recentissima intervista al Sunday Today, Sandra ha raccontato la sua esperienza sul set di Grey’s Anatomy. E, molto probabilmente per la prima volta, si è lasciata andare ad una confessione che ha lasciato tutti di stucco. Stando a quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe che il successo conseguito dalla serie tv sia stato davvero spropositato tanto da ‘costringere’ la bella Sandra a rivolgersi ad un terapeuta. Come raccontato, quindi, l’attrice aveva perso ogni forma di privacy. Ed ha ritenuto necessario, quindi, l’aiuto di uno specialista. “Sono andata dal non potere più uscire di casa a nascondermi nei ristoranti”, ha detto in merito. Continuando, poi, a dire di quanto sia stato traumatico questo periodo per lei.

Insomma, cavalcare l’onda del successo è sicuramente una cosa straordinaria. Ma, da come si può chiaramente vedere, non è tutto oro ciò che luccica. Siete d’accordo?