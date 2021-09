Destinee è stata una protagonista di Vite al Limite ed aveva alle spalle una storia drammatica: oggi è tutt’altra persona, cambiamento sconvolgente.

La storia di Destinee nel corso della settima stagione di Vite al Limite non può assolutamente essere dimenticata. Entrata a far parte del programma con un peso che superava, seppure di poco, i 300 kg, la Lashaee aveva alle spalle un passato piuttosto drammatico. Abbandonata da piccola sua madre e protagonista di un doloroso lutto, la paziente con cui ha dovuto avere a che fare il dottor Nowzaradan è stata piuttosto particolare e complicata.

A peggiorare la situazione di Destinee, infatti, non vi erano soltanto i problemi legati all’obesità, ma anche a quelli dettati da alcuni traumi subiti nel corso della sua vita. Ad oggi, però, la Lashaee sembra tutt’altra persona. Il suo cambiamento, infatti, è stato davvero sconvolgente. E questo non fa altro che sottolineare quanto la volontà della giovanissima paziente sia stata incredibile sin dal primo momento. Scopriamo insieme ogni cosa.

Destinee di Vite al Limite, storia drammatica: pesava 304, oggi è tutt’altra persona

La storia di Destinee nel corso della settima stagione di Vite al Limite ha colpito davvero tutti. Trasngender ventisettenne, la paziente del dottor Nowzaradan ha raccontato di essere stata data in affido quando sua mamma, davvero giovanissima, decise di abbandonare completamente la sua famiglia. Da quel momento, la condizione fisica di Destinee ha subito un vero e proprio crollo. Anche lei, così come tantissimi altri partecipanti del programma, ha sfogato tutta la sua rabbia nel cibo. Ed ha raggiunto, in men che non si dica, un peso piuttosto eccessivo. E questo, purtroppo, è peggiorato sempre di più quando, dopo anni,è riuscita a fare coming out.

Com’è stato il suo percorso nella clinica del dottor Nowzaradan? Davvero incredibile! Intenzionata a ritornare in forma, Destinee non soltanto ha perso un peso notevole prima di sottoporsi all’intervento chirurgico, ma una volta spenti i riflettori ha continuato a mantenere un regime alimentare sano e regolato. E ce ne da ampia conferma il suo profilo su Tik Tok.

Il cambiamento di Destinee, da come si può chiaramente comprendere, è davvero sconvolgente. Adesso, quindi, la giovanissima ha tutte le carte in regola per completare la sua transizione.

La storia di Destinee, quindi, serve davvero da insegnamento. Soprattutto perché dimostra che quando l’intenzione è fortissima, non c’è nulla che possa evitare di portare al termine un proprio obiettivo.