Qualche settimana fa, sono stati presentati i palinsesti mediaset per la stagione 2021 e 2022. Tante le novità che sono state annunciate e anche i colpi di scena non sono mancati. Come sappiamo, Barbara D’Urso, al momento, sarà alla conduzione di Pomeriggio Cinque. Domenica Live e Live Non è la D’Urso, non ci saranno.

Tra le novità assolute, avremo il piacere di seguire Verissimo, con Silvia Toffanin, non solo il sabato pomeriggio, ma anche la domenica. Anna Tatangelo sarà, invece, al timone di Scene da un matrimonio. Ma quali reality avremo modo di seguire per la nuova stagione?

Ma quali sono i reality che avremo il piacere di seguire a breve? Il Grande Fratello Vip, ormai è noto, sta per cominciare. Manca pochissimo. Lunedì 13 settembre ci sarà il debutto della nuova edizione, con Alfonso Signorini. Oltre al Gf Vip, per la nuova stagione 2021-2022, ci sarà il ritorno de La Talpa. Un grande colpo di scena. Il reality, infatti, torna in Italia a distanza di tredici anni dall'ultima volta. Non mancherà, la nuova edizione de L'Isola dei famosi.

Ma quali sono i reality che avremo il piacere di seguire a breve? Il Grande Fratello Vip, ormai è noto, sta per cominciare. Manca pochissimo. Lunedì 13 settembre ci sarà il debutto della nuova edizione, con Alfonso Signorini. Oltre al Gf Vip, per la nuova stagione 2021-2022, ci sarà il ritorno de La Talpa. Un grande colpo di scena. Il reality, infatti, torna in Italia a distanza di tredici anni dall’ultima volta. Non mancherà, la nuova edizione de L’Isola dei famosi.

Su Italia 1 dovrebbe arrivare un nuovo talent, Ritorno a scuola, il mercoledì sera, condotto da Nicola Savino. I vip, si confronteranno con gli studenti, tra interrogazioni ed esami. E ancora, Talentissimo me, altro talent giovanile in onda sempre di mercoledì. Ebbene, a quanto pare, sarà una stagione ricchissima!