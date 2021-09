E’ stato Elrond ne Il Signore degli anelli: vedere l’attore oggi, dopo 18 anni, vi spiazzerà completamente.

Il Signore degli anelli è basato sull’omonimo romanzo di Tolkien. La saga è divisa in La compagnia dell’anello, Le due torri e Il ritorno del re. In ordine, l’anno di uscita è, nel 2001, nel 2002 e nel 2003. La trama è ambientata nel mondo immaginario della Terra di mezzo. In questa trilogia al centro dell’attenzione una importante missione, affidata a due Hobbit, Frodo Baggins e Samvise Gamgee.

Frodo, insieme al suo compagno di viaggio, partono dalla Contea, dove risiedono felici, per cercare di distruggere l’Anello del potere. I due protagonisti devono gettare l’anello nel cuore del Monte Fato, nella voragine di fuoco. Tanti i personaggi che hanno fatto da centro della bellissima e avvincente serie, ricordate Elrond? E’ un mezzelfo, signore di Gran Burrone, ed è uno tra i più potenti Elfi dei Tempi Antichi ad essere rimasto nella Terra di Mezzo durante la Terza Era. Ma chi ha interpretato questo personaggio? L’attore è Hugo Weaving. Da allora sono passati circa 18 anni, sapete com’è oggi?

E’ stato l’elfo Elrond nella saga Il Signore degli anelli: oggi l’attore è completamente diverso

Il Signore degli anelli è una saga che, a distanza di anni, ben 18, ancora oggi, appassiona. Le avventure ci portano nella Terra di mezzo, in un mondo fantastico, dove, i protagonisti, Frodo e Sam, hanno una importante missione.

I due hobbit devono portare l’anello del potere al Monte Fato e distruggerlo nella voragine di fuoco. Tanti coloro che si sono offerti in aiuto, fino a formare la Compagnia dell’anello. Anche il signore di Gran Burrone è stato di grande sostegno in questa battaglia tortuosa. Dall’ultimo capitolo della saga sono passati circa 18 anni. Nella saga, abbiamo visto il personaggio di Elrond così, ma avete mai visto l’attore fuori dal set?

Eccolo oggi! Hugo Weaving ha interpretato questo bellissimo personaggio in modo impeccabile. Adesso, Weaving, dopo tanti anni, appare molto cambiato. Ovviamente, ne Il Signore degli anelli, ha assunto i panni di un elfo, quindi, il suo aspetto, era adatto a quel personaggio.