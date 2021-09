Jennifer Aniston, l’avete mai vista da bambina? Lo scatto insieme al suo papà è dolcissimo

Jennifer Aniston come non l’avete mai vista: ecco com’era in questo scatto da bambina.

Attrice e produttrice cinematografica statunitense, Jennifer Aniston è famosa in tutto il mondo, ma soprattutto è amatissima. Riscontra sempre il forte apprezzamento dei fan, che la seguono con grande affetto. La celebrità per l’attrice è arrivata grazie all’interpretazione di Rachel Green nella popolare sitcom Friend.

Ed è proprio grazie a questo ruolo che ha ricevuto un Premio Emmy, un Golden Globe e uno Screen Actors Guild Award. Un vero e proprio trionfo per la Aniston che continua ancora oggi a portare a casa vittorie. Conosciamo l’attrice così, ma l’avete mai vista da bambina?

Jennifer Aniston in uno scatto da bambina: com’era prima del successo

Jennifer Aniston è un’attrice di grande talento e questo è dimostrato dal fatto di aver interpretato tantissimi personaggi. Proprio le sue immense capacità l’hanno sempre contraddistinta. L’abbiamo conosciuta grazie all’interpretazione di Rachel Green, nella popolare sitcom Friend.

Da allora, la carriera dell’attrice non si è più arrestata. Grazie a questo ruolo è riuscita a vincere numerosi premi, tutti meritatissimi! Oggi è una vera e propria star internazionale. Conosciamo così la bellissima e bravissima attrice, ma, per caso, l’avete mai vista da bambina? Ecco uno scatto della sua infanzia:

In questa foto è insieme al suo papà, mentre si trova tra le sue braccia. Osservando con attenzione, non possiamo non notare che Jennifer è praticamente rimasta uguale a quando era piccola. Lo sguardo è quello e anche il suo bellissimo viso. I tratti sono rimasti tali. Padre e figlia sono uniti in una stretta forte e amorevole, in un momento di un Natale di tanti anni fa.