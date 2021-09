Avete mai visto la casa in cui vive Katia Follesa? È davvero straordinaria: gli occhi cadono proprio sul quel ‘dettaglio’, impressionante.

Siete pronti ad un nuova appuntamento con Amore e D’Accordo? In onda su Real Time a partire dalle ore 21:20, assisteremo ai segreti più ‘nascosti’ di altre tre coppie vip. Cosa succederà? E, soprattutto, chi saranno gli ospiti di questa seconda puntata del programma? Lo scopriremo molto presto! In attesa, però, scopriamo qualche cosa in più su Katia Follesa! Dal punto di vista lavorativo e professionale, diciamoci la verità, sappiamo davvero ogni cosa. Invece, dal punto di vista ‘privato’? Mamma della splendida Agata e compagna di Angelo Pisani, anche lui comico ed attore, la simpaticissima Follesa gode di una vita privata appagata e felice.

Vi siete mai chiesti, ad esempio, dove vive? E, soprattutto, avete mai visto la sua casa? Abbiamo spulciato con attenzione il suo profilo Instagram e siamo riusciti a rintracciare alcuni scatti che la immortalano proprio nella sua umilissima dimora. Siete pronti a scoprire ogni cosa? Ci pensiamo immediatamente!

Dove vive Katia Follesa? E, soprattutto, com’è la sua casa? Procediamo con ordine. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che la splendida attrice e comica viva a Milano insieme al suo compagno Angelo e a sua figlia Agata. A questo punto, però, avete mai visto la sua casa? Siamo andati a spulciare il suo profilo Instagram ed abbiamo rintracciato alcuni scatti. Scopriamo insieme qualche cosa in più.

In questo video che vi presenteremo in basso, sembrerebbe che Katia Follesa si stia allenando nel soggiorno di casa. Pavimento rivestito col parquet in legno chiaro, divano scuro, libreria e tavolo chiaro con sedie altrettanto chiare, il luogo si dimostra piuttosto accogliente. Ed adatto anche ad ‘ospitare’ l’albero di Natale.

Immaginiamo, inoltre, che questo luogo mostrato nel video in basso appartenga alla cucina. Non si vede benissimo, è vero! Eppure, si intravede chiaramente una mobilia bianca adagiata su una parte verde.

Infine, i nostri occhi sono finiti proprio su un dettaglio davvero ‘incredibile’. Siete pronti a vederlo anche voi?

Non sappiamo in che parte della casa sia posizionata, sia chiaro. Fatto sta che questo angolino con le loro iniziali è davvero incredibile. Siete d’accordo?