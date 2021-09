Lo stiamo ammirando nei panni dell’affascinante e irresistibile Serkan di “Love is in the air”: il retroscena sul passato di Kerem Bursin che non tutti conoscono

Proprio come è accaduto tempo fa per “Daydreamer”, il pubblico italiano è letteralmente impazzito per “Love is in the air”, nuova serie turca che vede protagonisti Serkan ed Eda. Due giovani molto diversi, potremmo dire opposti, eppure legati da un sentimento travolgente e innegabile, oltre che da una serie di intrighi, sotterfugi e “accordi” vari. A vestire i panni dell’affascinante protagonista è un giovane attore dal grande talento e dalla capacità di incantare i telespettatori con il suo magnetismo unico. Stiamo parlando di Kerem Bursin: il retroscena sul suo passato che pochi conoscono, curiosi di scoprire ogni dettaglio?

Kerem Bursin, tutto sul suo passato: pochi lo sanno

Il giovane e talentuoso Kerem è nato a Istanbul nel 1987. In Italia ha raggiunto un successo eccezionale grazie al ruolo di Serkan nell’acclamato “Love is in the air”. Prima, avevamo potuto ammirarlo in “Immortals”, serie Netflix in cui recita la parte di un vampiro e “Şeref Meselesi” serie televisiva turca ispirata alla nostrana “L’onore e il rispetto”. Sono diversi i progetti, televisivi e cinematografici a cui Kerem Bursin si è dedicato e in cui ha ottenuto grande successo. Ma c’è qualcosa del suo passato e della sua vita personale che forse non sapete.

Non tutti sanno, infatti, che fin da giovane ha viaggiato moltissimo per via del lavoro del padre e che ha frequentato le scuole superiori negli Stati Uniti, nello specifico in Texas. Ha poi conseguito la laurea a Boston, con indirizzo in Comunicazione e marketing. Per mantenersi, al contempo, e poter dedicarsi alla sua passione, ovvero recitare, ha svolti i lavori più disparati, come il cameriere o l’autista. Per fortuna, il suo immenso talento non è passato inosservato e il grande successo ottenuto ne è la prova lampante!