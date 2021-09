Lo riconoscete? Da allora sono passati circa 11 anni, l’attore è stato il protagonista di una famosa telenovela.

In questo scatto è fotografato un amatissimo attore. Come vi abbiamo già accennato, l’abbiamo visto in una famosa telenovela, interpretare un personaggio fondamentale, anzi, possiamo dire che, è stato sicuramente uno dei protagonisti.

Leggi anche L’attore oggi si mostra così: è la star di una famosa telenovela, sono passati 11 anni

Dopo tanti anni, circa 11, appare così. Certo, il tempo passato non è poco, ma l’artista non sembra essere cambiato molto. Ma in quale serie l’abbiamo visto? Si tratta di una telenovela argentina trasmessa nel 2004 e nel 2005, divisa in due stagioni. In Italia, invece, abbiamo avuto il piacere di seguirla molti anni dopo, esattamente nel 2008 fino al 2010. Ma il suo personaggio, purtroppo, è uscito prima: l’avete riconosciuto?

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM per essere sempre aggiornato: regaliamo scoop, meme e tanto intrattenimento! Clicca qui

Sono passati 11 anni, oggi l’attore è così: è stato il protagonista di una famosa telenovela

L’attore presente in questo scatto oggi appare così. L’abbiamo visto in una famosa telenovela essere uno dei protagonisti. E’ stato grazie a questo personaggio che da noi è divenuto una celebrità. Ma di quale serie televisiva stiamo parlando? Ricordare Flor- Speciale come te?

Leggi anche E’ stata la protagonista di Flor-Speciale come te: dopo 11 anni non credereste ai vostri occhi

Ebbene sì, siamo stati travolti dalla trama che ha visto al centro dell’attenzione la dolce Flor, bambinaia della casa dei Fritzenwalden. Adesso, siamo certi, avrete capito chi è l’attore: lui è Juan Gil Navarro!

Nella telenovela ha interpretato Federico, il fratello maggiore, esattamente nel 2004. Il suo personaggio, è poi uscito di scena, lasciando una forte amarezza nei migliaia di fan. Nonostante l’addio, la sua storia d’amore con Flor, ci ha fatto sognare ad occhi aperti. Oggi, l’attore, a parte qualche piccolo dettaglio, non sembra affatto cambiato, non trovate?