Perché Maria De Filippi e Maurizio Costanzo dormono in letti separati?

Il matrimonio tra Maria De Filippi e Maurizio Costanzo è tra i più longevi della tv: i due però dormono in letti separati, lui spiega perché.

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo sono da oltre 25 anni una coppia solidissima: l’intesa, l’amore, la sintonia, la stima tra loro sono palpabili e sono gli ingredienti fondamentali di un’unione così duratura.

I due conduttori sono sposati dal 28 agosto 1995 e hanno adottato un figlio, Gabriele, che ora lavora nella redazione di Uomini e Donne. Sia Maria che suo marito sono autentici pilastri della tv italiana: lui, giornalista dalla carriera ultratrentennale, lei che ha rivoluzionato il modo di fare televisione nel nostro Paese.

Incontratisi per motivi lavorativi, la De Filippi raccontò che Maurizio non le risultò molto simpatico in un primo momento. Evidentemente, però, l’amore è riuscito ad abbattere ogni resistenza e oggi i due sono una coppia davvero molto unita.

C’è però un particolare che non tutti conoscono: Maria e Maurizio dormono in letti separati. Proprio così! Lo ha raccontato il famoso giornalista tempo fa a Vanity Fair.

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, lui spiega perché dormono in letti separati

Costanzo, lo conosciamo benissimo, è noto per essere una persona molto pratica e concreta. Con la sua solita franchezza e senza tanti giri di parole, il conduttore ha rivelato a Vanity Fair il motivo per cui lui e sua moglie dormono in letti separati.

“Sono uno che guarda la televisione fino a tarda notte, anzi fino al mattino, insopportabile. Avremmo finito per litigare (…) Oltretutto prima russavo pure (…)“, ha detto alla rivista.

Una confessione molto schietta e con un’immancabile punta di ironia. In perfetto stile Costanzo, no?