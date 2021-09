In questo scatto è giovanissimo: abbiamo visto l’attore in Smallville, ricordate il suo personaggio?

Smallville è una serie televisiva statunitense prodotta dal 2001 al 2011. La trama è legata alle avventure di Superman. Il tutto gira intorno al personaggio di Clark Kent. Arrivato dopo una catastrofica pioggia di meteoriti, approda nella fattoria dei Kent, di Martha e Jonathan, che lo accolgono con grande calore. La coppia decide di adottarlo.

Soltanto col tempo, Clark capirà di essere un bambino dotato di poteri soprannaturali. Nella serie, abbiamo avuto il piacere di seguire tantissimi personaggi: per caso, osservando lo scatto, riconoscete l’attore? Qui era giovanissimo. E’ stato presente in Smallville dal 2001 al 2004. Se la risposta è no, seguiteci, vi sveliamo la sua identità!

In questo scatto era giovanissimo: riconoscete l’attore di Smallville?

L’attore fotografato in questo scatto è stato presente nel cast della famosissima serie televisiva statunitense Smallville. Qui, come è evidente, era giovanissimo, si tratta di una foto di molti anni fa, quando era solo un ragazzo.

Nella serie tv, il suo personaggio è stato presente dal 2001 al 2004. Per caso, ricordate Whitney Fordman? Quarterback della squadra di football del liceo di Smallville, è stato il fidanzato di Lana Lang. Quando capisce che Clark è innamorato della sua ragazza, inizia a vederlo in modo diverso. Soltanto dopo un’iniziale scontrosità, coltiva una amicizia con il suo rivale in amore. Ebbene, adesso, siamo certi, avete capito chi è l’attore:

E’ stato l’amatissimo Eric Johnson ad interpretare Whitney nella famosissima serie Smallville. Nello scatto che vi abbiamo di sopra mostrato, era giovanissimo, doveva avere all’incirca sedici anni, come lui stesso ha riportato in basso al post social. Osservando con attenzione, dobbiamo ammetterlo, nonostante il tempo passato, l’attore è praticamente uguale.