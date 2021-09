L’opinionista del GF VIP 6, Sonia Bruganelli, rivela a tutti qual è il suo incubo ricorrente: l’avreste mai detto?

Sonia Bruganelli è un’imprenditrice romana, nonché la moglie di Paolo Bonolis, famoso conduttore televisivo. I due si sono conosciuti nel 1997 e ad oggi formano una delle coppie più amate della televisione italiana. Sono diventati marito e moglie nel 2002 ed hanno tre figli: Silvia, Davide e Adele.

Paolo e Sonia sono una coppia anche nel mondo del lavoro. La Bruganelli, infatti, gestisce la Sdl Tv, che si occupa – tra le altre cose – anche dei casting per Avanti un altro e Ciao Darwin, programmi di successo condotti da Bonolis. La società diretta dalla Bruganelli è alla base del successo della maggior parte delle trasmissioni del marito.

Prossimamente, Sonia si cimenterà in una nuova esperienza. Il conduttore del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini, l’ha voluta al suo fianco, insieme ad Adriana Volpe, per la sesta edizione del reality show.

Sonia Bruganelli, qual è il suo incubo ricorrente: le sue parole

Nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere, la Bruganelli ha rivelato qual è il suo incubo ricorrente. Sicuramente voi non l’avreste mai immaginato. La moglie di Bonolis ha infatti dichiarato di sognare spesso lo tsunami: “Sempre sulla stessa spiaggia, nello stesso posto. Vedo l’onda da lontano che arriva e si avvicina, e non posso fare niente”.

Sicuramente le immagini del maremoto che colpì l’Oceano Indiano nel 2004, che è stato uno dei più catastrofici disastri naturali dell’epoca moderna ed ha causato centinaia di migliaia di morti, sono rimaste nell’immaginario collettivo. Ancora oggi ricordiamo la velocità e soprattutto l’impatto dell’onda sulla costa e le immagini dei palazzi distrutti dal maremoto.

A livello generale, però, sognare onde molto alte e minacciose, può voler dire che si sta vivendo nella vita reale una situazione di rabbia e angoscia nei confronti di qualcuno o di qualcosa. Un maremoto in sogno, inoltre, può anche rappresentare un senso di incertezza e dubbio per una situazione che non si riesce a sbrogliare.