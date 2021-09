Alba Parietti ha mostrato a tutti l’arredamento della sua casa a Roma: su Instagram foto incantevoli, ecco il post pubblicato negli ultimi giorni.

Sempre molto attiva sui social network, Alba Parietta racconta la sua vita ai suoi followers, giorno dopo giorno. Video ricordo, fotografie del presente e del passato: oltre 450 mila utenti ogni giorno seguono con attenzione il profilo della Parietti che regala sempre post inaspettati! Negli ultimi giorni ha deciso di pubblicare diverse fotografie della sua casa a Roma: Alba ha una passione per la ristrutturazione e l’arredo, la sua casa è stata curata nei minimi dettagli da lei stessa! La dimora Parietti è davvero incantevole.

Alba Parietti, resterete di stucco nel vedere l’arredamento della sua casa a Roma

Alba Parietti negli ultimi giorni ha mostrato ai suoi follower la sua casa: la celebre opinionista e showgirl italiana nutre la passione per l’arredamento. Ci tiene ai dettagli ed alla cura dei ‘particolari’: la sua abitazione a Roma è davvero incantevole.

“La mia grande passione e’ sempre stata ( oltre al mio lavoro ) ristrutturare ed arredare. Lo faccio seguendo un criterio, dove si trova la casa , il mio gusto personale ( essendo questa la mia casa romana ) anche quando non le abito e l’ambito, il palazzo e l’affaccio. Questa casa l’ho fatta per abitarci , ha un sapore molto simile alle altre. Un’ispirazione tra la casa inglese e quella di campagna francese. Per me arredare, dare forma ai miei pensieri e’ una forma d’arte e uno sfogo. Mi piace vedere dare forma ai miei pensieri” ha scritto come didascalia del post in cui mostra diverse foto scattate in vari punti della casa. Ecco le foto: è davvero bellissima la sua casa, vero?