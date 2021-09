Beautiful, anticipazioni americane: Liam finisce in carcere, non indovinereste mai il motivo; cosa accadrà nelle prossime puntate.

A Beautiful, si sa, i colpi di scena non sono mai abbastanza. E se nelle puntate in onda attualmente in Italia sta accadendo di tutto, è lo stesso per le puntate americane. Ben presto arriveranno nuove, incredibili, sorprese…e non tutte positive per i protagonisti della soap opera trasmessa da Canale 5. Liam, ad esempio, vivrà un vero e proprio dramma.

Il figlio di Bill Spencer finirà in carcere per un reato gravissimo: un dolore immenso per Hope separarsi da lui. Ma scopriamo nei dettagli cosa accadrà e perché Liam sarà arrestato.

Beautiful, anticipazioni americane: Liam Spencer in carcere, cosa ha combinato?

Tempi duri in arrivo per Liam Spencer. Non c’è davvero pace per il figlio di Bill! Ben presto, infatti, Liam finirà addirittura in carcere, con l’accusa di aver causato la morte di Vinny Walker. Parliamo dell’amico e coinquilino di Thomas Forrester, che perderà la vita proprio in seguito ad un incidente stradale. L’altra auto coinvolta nello scontro era proprio quella di Liam, che viene imprigionato per omicidio. Un colpo di scena shock, che sconvolgerà la vita dei protagonisti. Ma è davvero come sembra?

Ebbene, se non temete spoiler continuate a leggere! Dopo diverse puntate, si scoprirà che, in realtà, Vinny si è suicidato, gettandosi volontariamente sull’auto di Liam. L’obiettivo di Vinny era far incolpare il giovane Spencer, per “aiutare” l’amico Thomas a tornare con hope. Ma, a sorpresa, sarà proprio Thomas a scoprire la verità sulla morte di Vinny, avendo le prove in mano per scagionare Liam. E, indovinate un po’? Inaspettatamente lo farà, recandosi alla polizia….anche qui, però, accadrà qualcosa di assolutamente incredibile.

Se siete curiosi di scoprire altri dettagli sulle nuove puntate di Beautiful, continuate a seguirci! Ci saranno colpi di scena da non credere.