Da Amici al red carpet di Venezia 78: Briga ha cambiato drasticamente il suo stile, com’è oggi

Briga, nome d’arte di Mattia Bellegrandi, si è presentato negli ultimi giorni sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. In compagnia della sua fidanzata, futura moglie, ha lasciato tutti i presenti senza parole: ha cambiato drasticamente il suo look.

Briga, cantante nato nella scuola di Amici di Maria de Filippi, ha partecipato al famoso evento come testimonial di Eau de Milan, uno degli sponsor della manifestazione. L’ex allievo ha sfoggiato un look totalmente inedito, non l’avevamo mai visto vestito così! Un completo firmato Lubiam con pantaloni bianchi, camicia rosa ed una giacca a quadri sui toni del beige. Scarpe color tabacco e occhiali rotondi hanno completato il look. Per molti, abituati a vederlo sempre in vesti di rapper, è stata una vera sorpresa!

La sua compagna Arianna per l’arrivo a Venezia ha sfoggiato un completo color violetto! Bellissimi insieme: